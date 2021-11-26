МОРАВИА АЛЬБЕРТО
МОРАВИА АЛЬБЕРТО (настоящая фамилия - Пинкерле, Pincherle) - итальянский писатель, журналист.
С 1916 года страдал костным туберкулёзом, что помешало ему завершить среднее образование; самостоятельно изучал классическую литературу, иностранные языки.
Печатался с 1927 года (поэзия, рассказы). Первое значительное сочинение А. Моравиа - психологический роман «Равнодушные» («Gli indifferenti», 1929 год, русский перевод 1976 год), имевший большой успех у читателей, но враждебно встреченный официальной фашистской критикой.
Cоциально-критический роман «Обманутые ожидания» («Le ambizioni sbagliate», 1935 год), в котором ощущалось влияние романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», был запрещён Ватиканом.
В 1935-1937 годы жил в США (читал лекции в Колумбийском университете), затем во Франции и Мексике. Сатирический роман «Маскарад» («La mascherata», 1941 год), где в иносказательной форме изображён Б. Муссолини, привёл к резкому конфликту А. Моравина с правящим режимом.
В 1941-1962 годы женат на Э. Моранте; в 1943 году вместе с ней скрывался от полиции в г. Фонди (Чочария); эта местность была воссоздана им в близком к эстетике неореализма романе «Чочара» («La Ciociara», 1957 год, русский перевод 1958 год; экранизация - В. Де Сика, 1960 год), повествующем о влиянии войны на судьбы простых людей.
Расцвет творчества А. Моравиана пришёлся на послевоенные годы: сочетающий социальную критику с библейскими мотивами роман «Римлянка» («La romana», 1947 год, русский перевод 1978 год); повесть «Непослушание» («La disubbidienza», 1948 год); антифашистский роман «Конформист» («Il Conformista», 1951 год, русский перевод 1994 год, экранизация Б. Бертолуччи, 1970 год); роман о судьбе искусства в современной Италии «Презрение» («Il disprezzo», 1954 год, русский перевод 1978 год; экранизация Ж.Л. Годара, 1963 год).
В 1953 году стал одним из основателей журнала «Новые аргументы» («Nuovi argomenti»), на страницах которого публиковались сочинения Ж.П. Сартра, Э. Витторини, И. Кальвино и др.
Быт и нравы римлян описаны А. Моравиа в сборниках «Римские рассказы» («I racconti romani», 1954 год) и «Новые римские рассказы» («Nuovi racconti romani», 1959 год).
Весной 1956 года посетил СССР; впечатления от поездки отразил в эссе «Месяц в СССР» («Un mese in URSS», 1958 год).
Роман «Скука» («La noia», 1960 год, русский перевод 1992 год) посвящён теме отчуждения человека в современном обществе.
В 1989 году вновь посетил Россию, где вместе с Д.С. Лихачёвым и С.С. Аверинцевым cтал одним из учредителей Международной ассоциации интеллектуалов «Мир культуры».
В 1984-1989 годы депутат Европейского парламента.
До последних дней активно работал журналистом, в т. ч. в газете «Corriere della Sera» и журнале «Espresso».
Среди сочинений А. Моравиа: сборник очерков «Человек как завершение и другие эссе» («L’uomo come fine e altri saggi», 1964 год); экспериментальный роман «Внимание» («L’attenzione», 1965 год); отмеченный влиянием фрейдизма гротескный роман «Я и он» («Io e lui», 1971 год, русский перевод 1994 год); драматургия, в т. ч. трагедия «Беатриче Ченчи» («Beatrice Cenci», 1955 год, русский перевод 1957 год), пьесы «Бог Курт» («Il dio Kurt», 1968 год) и «Жизнь есть игра» («La vita è gioco», 1969 год).
Сочинения:
Opere. Mil., 2000–2007. Vol. 1–4;
Избранное. М., 2001. Т. 1–3;
Impegno controvoglia: saggi, articoli, interviste. Mil., 2008.