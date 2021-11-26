МОРАВИА АЛЬБЕРТО

МОРАВИА АЛЬБЕРТО (настоящая фамилия - Пин­кер­ле, Pincherle) - итальянский пи­са­тель, жур­на­лист.

С 1916 года стра­дал ко­ст­ным ту­бер­ку­лё­зом, что по­ме­ша­ло ему за­вер­шить сред­нее об­ра­зо­ва­ние; са­мо­стоя­тель­но изу­чал клас­сическую литературу, иностранные язы­ки.

Пе­ча­тал­ся с 1927 года (по­эзия, рас­ска­зы). Пер­вое зна­чительное со­чи­не­ние А. Моравиа - пси­хо­ло­гический ро­ман «Рав­но­душ­ные» («Gli indifferenti», 1929 год, русский перевод 1976 год), имев­ший боль­шой ус­пех у чи­та­те­лей, но враж­деб­но встре­чен­ный официальной фа­ши­ст­ской кри­ти­кой.

Cоциально-кри­тический ро­ман «Об­ма­ну­тые ожи­да­ния» («Le am­bi­zioni sba­g­li­ate», 1935 год), в ко­то­ром ощу­ща­лось влия­ние ро­ма­на Ф.М. Дос­то­ев­ско­го «Пре­сту­п­ле­ние и на­ка­за­ние», был за­пре­щён Ва­ти­ка­ном.

В 1935-1937 годы жил в США (чи­тал лек­ции в Ко­лум­бий­ском университете), за­тем во Фран­ции и Мек­си­ке. Са­ти­рический ро­ман «Мас­ка­рад» («La mas­che­rata», 1941 год), где в ино­ска­за­тель­ной фор­ме изо­бра­жён Б. Мус­со­ли­ни , при­вёл к рез­ко­му кон­флик­ту А. Моравина с пра­вя­щим ре­жи­мом.

В 1941-1962 годы же­нат на Э. Мо­ран­те; в 1943 году вме­сте с ней скры­вал­ся от по­ли­ции в г. Фон­ди (Чо­ча­рия); эта ме­ст­ность бы­ла вос­соз­да­на им в близ­ком к эс­те­ти­ке нео­реа­лиз­ма ро­ма­не «Чо­ча­ра» («La Ciociara», 1957 год, русский перевод 1958 год; эк­ра­ни­за­ция - В. Де Си­ка, 1960 год), по­ве­ст­вую­щем о влия­нии вой­ны на судь­бы про­стых лю­дей.

Рас­цвет твор­че­ст­ва А. Моравиана при­шёл­ся на по­сле­во­ен­ные го­ды: со­че­таю­щий со­ци­аль­ную кри­ти­ку с биб­лей­ски­ми мо­ти­ва­ми ро­ман «Рим­лян­ка» («La romana», 1947 год, русский перевод 1978 год); по­весть «Не­по­слу­ша­ние» («La disubbidienza», 1948 год); ан­ти­фа­ши­ст­ский ро­ман «Кон­фор­мист» («Il Conformista», 1951 год, русский перевод 1994 год, эк­ра­ни­за­ция Б. Бер­то­луч­чи, 1970 год); ро­ман о судь­бе искусства в современной Ита­лии «Пре­зре­ние» («Il disprezzo», 1954 год, русский перевод 1978 год; эк­ра­ни­за­ция Ж.Л. Го­да­ра, 1963 год).

В 1953 году стал од­ним из ос­но­ва­те­лей журнала «Но­вые ар­гу­мен­ты» («Nuovi ar­go­men­ti»), на стра­ни­цах ко­то­ро­го пуб­ли­ко­ва­лись со­чи­не­ния Ж.П. Сар­тра, Э. Вит­то­ри­ни, И. Каль­ви­но и др.

Быт и нра­вы рим­лян опи­са­ны А. Моравиа в сборниках «Рим­ские рас­ска­зы» («I racconti romani», 1954 год) и «Но­вые рим­ские рас­ска­зы» («Nuovi racconti romani», 1959 год).

Вес­ной 1956 года по­се­тил СССР ; впе­чат­ле­ния от по­езд­ки от­ра­зил в эс­се «Ме­сяц в СССР» («Un mese in URSS», 1958 год).

Ро­ман «Ску­ка» («La noia», 1960 год, русский перевод 1992 год) по­свя­щён те­ме от­чу­ж­де­ния че­ло­ве­ка в современном об­ще­ст­ве.

В 1989 году вновь по­се­тил Рос­сию, где вме­сте с Д.С. Ли­ха­чё­вым и С.С. Аве­рин­це­вым cтал од­ним из уч­ре­ди­те­лей Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ин­тел­лек­туа­лов «Мир куль­ту­ры».

В 1984-1989 годы де­пу­тат Ев­ро­пей­ско­го пар­ла­мен­та.

До по­след­них дней ак­тив­но ра­бо­тал жур­на­ли­стом, в т. ч. в газете «Corriere della Sera» и журнале «Es­presso».

Сре­ди со­чи­не­ний А. Моравиа: сборник очер­ков «Че­ло­век как за­вер­ше­ние и дру­гие эс­се» («L’uomo come fine e altri saggi», 1964 год); экс­пе­риментальный ро­ман «Вни­ма­ние» («L’at­tenzione», 1965 год); от­ме­чен­ный влия­ни­ем фрей­диз­ма гро­те­ск­ный ро­ман «Я и он» («Io e lui», 1971 год, русский перевод 1994 год); дра­ма­тур­гия, в т. ч. тра­ге­дия «Бе­ат­ри­че Чен­чи» («Beatrice Cenci», 1955 год, русский перевод 1957 год), пье­сы «Бог Курт» («Il dio Kurt», 1968 год) и «Жизнь есть иг­ра» («La vita è gioco», 1969 год).

Сочинения:

Opere. Mil., 2000–2007. Vol. 1–4;

Из­бран­ное. М., 2001. Т. 1–3;

Impegno controvog­lia: saggi, articoli, interviste. Mil., 2008.