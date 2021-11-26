МОНГО ПАБЕ
МОНГО ПАБЕ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Паскаль Беколо Беколо, Bekolo Bekolo) - камерунский писатель, публицист.
Пишет на французском языке Профессор (с 1984 года в Университете Нгаундере; с 1999 года в Университете Яунде).
Новеллы Монго Пабе посвящены морально-философским проблемам: сборники «Каков отец, таков сын» («Tel père, tel fils», 1984 год), «Неизвестный отец» («Père inconnu», 1985 год) и другие.
Развивает жанр социального романа: трилогия «Богам Вуп» («Bogam Woup», 1980 год), «Человек с улицы» («L’homme de la rue», 1987 год), «Наши предки баобабы» («Nos ancêtres les baobabs», 1994 год) о жизни современных камерунцев.
Среди других произведений - публицистика, литературно-критические статьи, в том числе «Дисквалификация новеллы…» («La disqualification de la nouvelle…», 1999 год), где Монго Пабе трактует новеллу как наименее полемически заострённый и потому «эстетский» жанр.