МОХАМЕД САИД АХМЕД
МОХАМЕД САИД АХМЕД - танзанийский писатель.
Пишет на суахили. Изучал филологию в Лейпцигском университете. Живёт в Германии, профессор университета города Байрёйт. В ранних романах «Горький мёд» («Asali chungu», 1977 год), «Мир - это сухое древо» («Dunia mti mkavu», 1980 год) реалистически описал патриархальный уклад колониального Занзибара.
К современной действительности обращены социально-психологические романы «Развод» («Utengano», 1980 год), «Свет в темноте» («Kiza katika nuru», 1988 год) и др. Большой успех снискал роман в духе постмодернизма «Когда воскрес дедушка» («Babu alipofufuka», 2001 год), в котором сочетаются черты сюрреализма и магического реализма. Известность Мохамеду-драматургу принесла пьеса в традициях абсурда театра «Амезиди» («Amezidi», в переводе на японский язык - 1992 год, на суахили - 1995 год). Автор поэтических сборниковков, литературоведческих эссе и др.