МОДИАНО ПАТРИК
МОДИАНО ПАТРИК - французский писатель, сценарист.
Сын европейского коммерсанта и фламандской актрисы. Окончил парижский лицей Генриха IV; при содействии Р. Кено занялся литературным творчеством.
Получил широкую известность после публикации дебютного романа «Площадь Звезды» («La place de l’Etoile», 1968 год), в центре которого – судьба еврея во время фашистской оккупации.
В своей экзистенциальной по проблематике прозе, отразившей влияние М. Пруста и Л.Ф. Селина, Модиано Патрик предстаёт как «археолог памяти», реконструирующий прошлое Франции: романы «Ночной дозор» («La ronde de nuit», 1969 год), «Бульварное кольцо» («Les boulevards de ceinture», 1972 год), «Вилла Грусть» («Villa triste», 1975 год; экранизация под названием «Аромат Ивонны», режиссер П. Леконт, 1994 год), «Улица тёмных лавок» («Rue des boutiques obscures», 1978 год, русский перевод 1987 год), «Августовские воскресенья» («Dimanches d’août», 1986 год; экранизация под названием «Te quiero», режиссер М. Пуарье, 2001 год), «Дора Брюдер» («Dora Bruder», 1997 год, русский перевод 1999 год), «Кафе утраченной молодости» («Dans le caf ́e de la jeunesse perdue», 2007 год, русский перевод 2009 год), «Горизонт» («L’horizon», 2010 год) и другие.
Среди сочинений Модиано Патрика - сценарий фильма «Лакомб Люсьен» («Lacombe Lucien», 1974 год, режиссер Л. Маль), автобиография.
Сочинения:
Утраченный мир. Повести. М., 1998;
Маленькое Чудо: роман. М., 2004.