МОДИАНО ПАТРИК

МОДИАНО ПАТРИК - французский пи­са­тель, сце­на­рист.

Сын европейского ком­мер­сан­та и фламандской ак­три­сы. Окон­чил па­риж­ский ли­цей Ген­ри­ха IV; при со­дей­ст­вии Р. Ке­но за­нял­ся литературным твор­че­ст­вом.

По­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность пос­ле пуб­ли­ка­ции де­бют­но­го ро­ма­на «Пло­щадь Звез­ды» («La place de l’Etoile», 1968 год), в цен­тре ко­то­ро­го – судь­ба ев­рея во вре­мя фа­шист­ской ок­ку­па­ции .

В сво­ей эк­зи­стен­ци­аль­ной по про­бле­ма­ти­ке про­зе, от­ра­зив­шей влия­ние М. Пру­ста и Л.Ф. Се­ли­на, Модиано Патрик пред­ста­ёт как «ар­хео­лог па­мя­ти», ре­кон­ст­руи­рую­щий про­шлое Фран­ции: ро­ма­ны «Ноч­ной до­зор» («La ron­de de nuit», 1969 год), «Буль­вар­ное коль­цо» («Les boulevards de ceinture», 1972 год), «Вил­ла Грусть» («Villa triste», 1975 год; эк­ра­ни­за­ция под названием «Аро­мат Ивон­ны», режиссер П. Ле­конт, 1994 год), «Ули­ца тём­ных ла­вок» («Rue des boutiques obscures», 1978 год, русский перевод 1987 год), «Ав­гу­стов­ские вос­кре­се­нья» («Dimanches d’août», 1986 год; эк­ра­ни­за­ция под названием «Te quiero», режиссер М. Пу­а­рье, 2001 год), «До­ра Брю­дер» («Do­ra Bruder», 1997 год, русский перевод 1999 год), «Ка­фе ут­ра­чен­ной мо­ло­до­сти» («Dans le ca­f ́e de la jeunesse perdue», 2007 год, русский перевод 2009 год), «Го­ри­зонт» («L’horizon», 2010 год) и другие.

Сре­ди со­чи­не­ний Модиано Патрика - сце­на­рий филь­ма «Ла­комб Люсь­ен» («Lacombe Lucien», 1974 год, режиссер Л. Маль), ав­то­био­гра­фия.

Сочинения:

Ут­ра­чен­ный мир. По­вес­ти. М., 1998;

Ма­лень­кое Чу­до: ро­ман. М., 2004.