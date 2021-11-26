МИЁСИ АКИРА
МИЁСИ АКИРА - японский композитор.
Учился в Парижской консерватории (1955-1957 годы), брал частные уроки у Р. Галлуа-Монбрюна. В 1960 году окончил Токийский университет (отделение французской литературы). В ранние годы испытал влияние А. Дютийё. Зрелые сочинения Миёси - «Концертная симфония» (1954 год), Концерт для фортепиано с оркестром (1962 год), Концерт для оркестра (1964 год) - обнаруживают пристрастие Миёси к мотивной разработке, иногда с применением ритмики, присущей японской традиционной музыке. Экспериментировал с различными авангардными техниками композиции (Струнный квартет № 2, 1967 год), в трилогии для хора с оркестром («Реквием», 1972 год, «Псалом», 1979 год, «Кёмон», 1984 год) соединил их с тематизмом японских детских песен. Автор оперы «Дальнее плавание» (Токио, 1999 год), концертов с оркестром - для виолончели (1974 год), для скрипки (1965, 1986 годы), сочинений для традиционных японских инструментов (сякухати, разновидностей кото и др.), для ударных инструментов (преимущественно для маримбы), для духового оркестра (Фанфара для Олимпийских игр в Саппоро, 1972 год), хоровых обработок японских народных песен, музыки к мультфильмам. С 1965 года профессор консерватории Тохо-Гакуэн (Токио).