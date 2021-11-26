МИЧИГАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИЧИГА́НСКИЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (University of Michigan)Государственный вуз и научно-исследовательский центр штата Мичиган (США).
Основан в 1817 году в Детройте; с 1837 года - в Анн-Арборе.
Кампусы университета находятся также во Флинте (1956 год) и Дирборне (1959 год).
Среди выпускников и преподавателей Мичиганского Университета - шведский дипломат Р. Валленберг (см. в ст. Валленберг), химик М. Гомберг, французский шансонье Дж. Дассен, архитекторы - Ч. Корреа, Ч. Мур, драматург А. Миллер, американская певица Дж. Норман, разработчик системы интернет-поиска Google Л. Пейдж, 38-й президент США Дж. Р. Форд, учёный в области информатики К. Шеннон; лауреаты Нобелевской премии: И.А. Бродский, Дж. Карле, С. Коэн, М.У. Ниренберг, Д. Политцер, Р. Смолли, С. Тинг, Т.Х. Уэллер.
В составе Мичиганского Университета (2011 год) 28 школ и колледжей, в том числе Медицинская школа (1850 год), Школа музыки, театра и танца (1880 год), Школа публичной политики им. Дж. Р. Форда (1914 год, современный статус и название с 1995года), Школа искусств и дизайна (1974 год), Колледж литурыры, науки и культуры (1841 год), Инженерный колледж (1854 год), Колледж архитектуры и градостроительства им. А. Таубмана (1931 год, современное название с 1939 года); несколько н.-и. институтов, в том числе Институт нанотехнологий для медицины и биологических наук (с 1998 года), Институт медициских исследований им. А. Таубмана (2007 год); Центр по исследованиям в области обучения и преподавания (CRLT, 1962 год); несколько библиотек (свыше 8 млн. томов); музеи: зоологии (создан в 1837 году как Кабинет естественной истории, с 1882 года современное название и статус), художественный (1856 год), антропологии (1922 год), археологии им. Келси (1953 год), естественной истории (1956 год), стоматологии (1991 год); коллекция музыкальных инструментов (свыше 2,5 тыс. экземпляров). Ботанический сад и дендрарий (1907 год).
Обучаются свыше 56 тыс. студентов (2011 год).