МЕНУХИН Иегуди

Американский и английский скри­пач и ди­ри­жёр.

Один из круп­ней­ших скри­па­чей 20 в. Ро­дил­ся в евр. се­мье вы­ход­цев из Рос­сии. Учил­ся иг­ре на скрип­ке у Л. Пер­син­ге­ра в Сан-Фран­ци­ско, где де­бю­ти­ро­вал с ор­ке­ст­ром в 1924. В 1927 впер­вые прие­хал в Ев­ро­пу, иг­рал с Ор­ке­ст­ром Ла­му­рё. Ста­жи­ро­вал­ся в Па­ри­же и Бу­ха­ре­сте у Дж. Эне­ску, ко­то­ро­го счи­тал сво­им гл. учи­те­лем в иск-ве ин­тер­пре­та­ции. В 11 лет за­ре­ко­мен­до­вал се­бя как зре­лый му­зы­кант, ис­пол­нив кон­церт Л. ван Бет­хо­ве­на под упр. Ф. Бу­ша в Кар­не­ги-хол­ле (Нью- Йорк). Ве­ха­ми в карь­е­ре М. ста­ли де­бют в Бер­ли­не (1929), где он сыг­рал в т. ч. Кон­церт И. Брам­са, ис­пол­не­ние им Кон­цер­та ми-ми­нор Ф. Мен­дель­со­на с ор­ке­ст­ром «Ге­ванд­хау­за» в Лейп­ци­ге (1931), Кон­цер­та Э. Эл­га­ра под упр. ав­то­ра в Лон­до­не (1932), пер­вое вы­сту­п­ле­ние под упр. А. Тос­ка­ни­ни в Нью- Йор­ке (1934). В 1935 со­вер­шил ми­ро­вое тур­не. В 1944 в Нью-Йор­ке впер­вые ис­пол­нил на­пи­сан­ную для не­го соль­ную со­на­ту Б. Бар­то­ка. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал в час­тях со­юз­ных войск. В 1944 стал пер­вым амер. му­зы­кан­том, дав­шим кон­цер­ты в освобож­дённом Париже. До кон­ца жиз­ни га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах (в СССР впер­вые в 1945), вы­сту­пая с луч­ши­ми ор­ке­ст­ра­ми ми­ра. Ряд со­чи­не­ний ис­пол­нял в собств. ре­дак­ции. В Гер­ма­нии иг­рал и за­пи­сы­вал­ся под упр. вы­со­ко це­ни­мо­го им ди­ри­жё­ра В. Фурт­венг­ле­ра. Ре­пер­ту­ар М. вклю­чал гл. обр. круп­ные про­из­ве­де­ния И. С. Ба­ха, В. А. Мо­цар­та, Л. ван Бет­хо­ве­на, Ф. Мен­дель­со­на, У. Уол­то­на, Дж. Эне­ску, Э. Бло­ха, Б. Бар­то­ка, А. Бер­га (со­хра­ни­лись мн. ау­дио- и ви­део­за­пи­си). В со­нат­ном ре­пер­туа­ре М. вы­сту­пал с се­ст­рой – пиа­ни­ст­кой Хеф­ци­бой Ме­ну­хин (1920, Сан-Фран­ци­ско – 1981, Лон­дон). Бу­ду­чи в осн. ака­де­мич. му­зы­кан­том, М. об­ра­щал­ся и к др. на­прав­ле­ни­ям: иг­рал вме­сте с инд. си­та­ри­стом Р. Шан­ка­ром, в ду­эте с франц. джа­зо­вым скри­па­чом С. Грап­пел­ли. Как ди­ри­жёр де­бю­ти­ро­вал в 1947 с Сим­фо­нич. ор­ке­ст­ром Дал­ла­са (США); с 1966 ди­ри­жи­ро­вал так­же опер­ны­ми по­ста­нов­ка­ми. Вы­сту­пал до пре­клон­но­го воз­рас­та, по­след­нее кон­церт­ное тур­не осу­ще­ст­вил в 1990.

С 1959 жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Ор­га­ни­зо­вал муз. фес­ти­ва­ли в Гшта­де (Швей­ца­рия, 1957; су­ще­ст­во­вал до 1996) и Ба­те (Ве­ли­ко­бри­та­ния; худ. рук. в 1959–68; ор­га­ни­зо­ван­ный им ор­кестр с 1968 на­зы­ва­ет­ся Фес­ти­валь­ный ор­кестр Ме­ну­хи­на). В 1962 ос­но­вал ме­ж­ду­нар. муз. шко­лу для ода­рён­ных де­тей в Сток-д’Аберноне (граф­ст­во Сур­рей, Ве­ли­ко­бри­та­ния). За­ни­мал­ся об­ще­ст­вен­но-куль­тур­ной дея­тель­но­стью: пре­зи­дент Ме­ж­ду­нар. муз. со­ве­та при ЮНЕСКО (1971–75), ор­га­ни­за­тор и спон­сор не­сколь­ких бла­го­тво­рит. фон­дов, учеб­ных муз. уч­ре­ж­де­ний и меж­ду­нар. муз. кон­кур­сов. С 1970 гра­ж­да­нин Швей­ца­рии, с 1985 – Ве­ли­ко­бри­та­нии. Воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во (1985). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Kunst und Wissenschaft als verwandte Begriffe. Fr./M., 1960;

Theme and variations. L., 1972;

Life class: thoughts, exercises, reflec­tions of an intinerant violinist. L., 1986;

Un­finished journey. L., 1996;

The violin. P.; L., 2009.