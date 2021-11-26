МАЗУР КУРТ
МАЗУР КУРТ - немецкий дирижёр.
В 1946-1948 годах учился в Высшей школе музыки в Лейпциге у X. Бонгарца и К. Золдана (дирижирование), А. Маца (композиция), З. Грундайса и Ф. Лангера (фортепиано). С 1975 года профессор там же. Испытал влияние Е.А. Мравинского.
Работал в «Ландестеатер» в Галле (1948-1951 годы), городских театрах Эрфурта (1951-1953 годы) и Лейпцига (1953-1955 годы), Дрезденском филармоническом оркестре (1955-1958 годы; в 1967-1972 годах главный дирижёр). Музыкальный руководитель Мекленбургского государственного театра в Шверине (1958-1960 годы) и «Комише опер» в Берлине (1960-1964 годы; по приглашению В. Фельзенштейна).
Мировую известность получил как главный дирижёр оркестра лейпцигского «Гевандхауза» (1970-1996 годы; почетное звание пожизненного дирижёра), с которым много гастролировал, в том числе неоднократно в СССР.
Обладая авторитетом общественного лидера, содействовал ненасильственному характеру массовых выступлений оппозиции против правительства ГДР (Лейпциг, октябрь 1989 года).
В 1991-2002 годы главный дирижёр Нью-Йоркского филармонического оркестра (почетное звание пожизненного музыкального руководителя), в 2000-2007 годы музыкальный руководитель Лондонского филармонического оркестра, в 2002-2008 годы - Национального оркестра Франции (в 2003 году гастролировал в России). Выступает с ведущими оркестрами мира (с конца 1960-х годов; в 2005 году исполнил 6-ю симфонию П.И. Чайковского с Большим симфоническим оркестром России в Москве), участвует в международных фестивалях, в том числе в Зальцбурге (1970 год, 1986 год, 1996 год). Председатель Международного общества Бетховена в Бонне (с 2004 года).
Один из крупнейших дирижёров конца XX - начала XXI веков. Основа репертуара - сочинения Л. ван Бетховена (цикл всех симфоний, аудиозапись), И. Брамса, А. Брукнера, Ф. Мендельсона, А. Дворжака, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, современных композиторов (в том числе С.А. Губайдулиной).
Среди многих аудиозаписей - оперы (полностью) «Фиделио» Л. ван Бетховена, «Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса.
Командор ордена Почётного легиона (1997 год).
О жизни и творчестве Мазура снят документальный фильм «Путешествия в процессе прослушивания - Курт Мазур» (2009 год, режиссер А. Бройер).