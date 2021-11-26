МАЙ РАЙНХАРД
МАЙ (Mey) РАЙНХАРД (Райнхард Фридрих Михаэль) - немецкий поэт и певец, автор песен.
Музыке учился самостоятельно. Живёт в Берлине. Выступает в концертах, аккомпанируя себе на электрифицированной акустической гитаре (в студийных записях пользуется аранжировкой). Наиболее популярен в Германии и Франции (где выступает под псевдонимом Фредерик Мей).
Первая опубликованная песня - «Петь хотел я, как Орфей» (1964 год). C 1976 года записал на фирмах Западного Берлина, ФРГ и Франции около 25 альбомов.
Песни Мая (свыше 300, на собственные стихи на немецком и французском языках) близки французскому шансону (мелодии стилистически родственны французским песенным моделям) и российской авторской песне, с элементами иронии и самоиронии («Убийца - всегда садовник», «Горячая битва за холодные закуски»), но лишённые социальной остроты. Главная тема песен Мая - повседневная жизнь, понятные любому слушателю ситуации и проблемы любви, работы, семьи; в песнях 1990-х годов усилилась политическая тематика («Прочь оружие», «Корабль дураков», «Без Родины», «Кай»).
Среди наиболее известных песен: «Давным-давно» («Wie vor Jahr und Tag»), «Над облаками», «Аннабель».
Снялся в фильме «Знатоки женщин» («Die Frauenversteher»; режиссер Я.Й. Лиферс, 2002 год).
Сочинения:
Alle Lieder - Toutes les chansons. 10. Aufl. B., 2004;
Was ich noch zu sagen h ̈atte. K ̈oln, 2005.