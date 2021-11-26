МАРТАЛЕР КРИСТОФ
МАРТАЛЕР КРИСТОФ - швейцарский режиссёр, композитор.
Учился в Цюрихе игре на старинных духовых инструментах. В 1960-е годы посещал Театральную школу Ж. Лекока в Париже. С середины 1970-х годов артист оркестра и композитор в цюрихском «Театер ам Ноймаркт» и в различных экспериментальных труппах. Сочинял музыку для театров Вены, Мюнхена, Дюссельдорфа и др., с 1980 года также для своих театральных проектов. В 1988-1993 годах композитор и режиссёр Городского театра Базеля, где началось его постоянное сотрудничество со сценографом и художником по костюмам А. Фиброк и драматургом Ш. Карп.
Среди постановок: «Место прибытия. Вокзал» (проект, посвящённый «Хрустальной ночи», 1988 год), «Убийство на улице Лурсин» Э. Лабиша (1991 год). В 1993-2000 годах в «Шаушпильхаус» Гамбурга (одновременно работал в «Фольскбюне ам Роза-Люксембург-Плац» в Берлине), в 2000-2004 годах художественный руководитель «Шаушпильхаус» Цюриха. Среди постановок в Гамбурге: «Фауст Гёте, корень из 1+2» по И. В. Гёте (1993 год, пьеса Марталер), «Час ноль, или Искусство сервировки» (где школьников играли пожилые люди; 1995 год, авторы Марталер и Карп), «Казимир и Каролина» Э. фон Хорвата (1996 год), «Специалисты» (1999 год, пьеса Марталер); в Берлине: музыкальный спектакль «Убей европейца» (1993 год, пьеса Марталер), «Улица всех благ» (1996 год, пьеса Марталер), «Три сестры» по А. П. Чехову (1997 год), оперетта «Парижская жизнь» Ж. Оффенбаха (1998 год). Среди постановок в Цюрихе: «Что угодно» по У. Шекспиру, «Прекрасная мельничиха» по песенному циклу Ф. Шуберта (обе - 2001 год). Спектакли Марталера отличает остросоциальная тематика, проявляющаяся даже в классическом материале. Он создал новый тип музыкально-драматического спектакля из элементов театра абсурда, коллажа и цирковой буффонады, в котором музыка является основой композиционного построения. Пластичная выразительность спектаклей Марталера близка современной хореографии, в т. ч. стилю П. Бауш.
Выступает как оперный режиссёр, среди постановок: «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси (1994 год), «Фиделио» Л. ван Бетховена (1997 год; обе - Франкфуртская опера); «Лунный Пьеро» А. Шёнберга (1996 год), «Катя Кабанова» Л. Яначека (1998 год), «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта (2001 год; все - Зальцбургский фестиваль); «Тристан и Изольда» Р. Вагнера (2005 год, Байрёйтский фестиваль); «Травиата» Дж. Верди (2007 год), «Воццек» А. Берга (2008 год; обе - Париж). Участвует также в международных оперных фестивалях в Берлине, Люцерне, Вене, Донауэшингене. Автор музыки к кинофильмам. С 2004 года живёт в Париже, работая в качестве приглашённого режиссёра на сценах Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и Бельгии.