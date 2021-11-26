МАРТАЛЕР КРИСТОФ

МАРТАЛЕР КРИСТОФ - швейцарский ре­жис­сёр, ком­по­зи­тор.

Учил­ся в Цю­ри­хе иг­ре на ста­рин­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тах. В 1960-е годы по­се­щал Те­ат­раль­ную шко­лу Ж. Ле­ко­ка в Па­ри­же. С середины 1970-х годов ар­тист ор­ке­ст­ра и ком­по­зи­тор в цю­рих­ском «Теа­тер ам Ной­маркт» и в различных экс­пе­риментальных труп­пах. Со­чи­нял му­зы­ку для те­ат­ров Ве­ны, Мюн­хе­на, Дюс­сель­дор­фа и др., с 1980 года так­же для сво­их те­ат­раль­ных про­ек­тов. В 1988-1993 годах ком­по­зи­тор и ре­жис­сёр Городского те­ат­ра Ба­зе­ля, где на­ча­лось его по­сто­ян­ное со­труд­ни­че­ст­во со сце­но­гра­фом и ху­дож­ни­ком по кос­тю­мам А. Фиб­рок и дра­ма­тур­гом Ш. Карп.

Сре­ди по­ста­но­вок: «Ме­сто при­бы­тия. Во­кзал» (про­ект, по­свя­щён­ный «Хру­сталь­ной но­чи», 1988 год), «Убий­ст­во на ули­це Лур­син» Э. Ла­би­ша (1991 год). В 1993-2000 годах в «Ша­уш­пиль­ха­ус» Гам­бур­га (од­но­вре­мен­но ра­бо­тал в «Фоль­ск­бю­не ам Ро­за-Люк­сем­бург-Плац» в Бер­ли­не), в 2000-2004 годах художественный руководитель «Ша­уш­пиль­ха­ус» Цю­ри­ха. Сре­ди по­ста­но­вок в Гам­бур­ге: «Фа­уст Гё­те, ко­рень из 1+2» по И. В. Гё­те (1993 год, пье­са Марталер), «Час ноль, или Ис­кус­ст­во сер­ви­ров­ки» (где школь­ни­ков иг­ра­ли по­жи­лые лю­ди; 1995 год, ав­то­ры Марталер и Карп), «Ка­зи­мир и Ка­ро­ли­на» Э. фон Хор­ва­та (1996 год), «Спе­циа­ли­сты» (1999 год, пье­са Марталер); в Бер­ли­не: музыкальный спек­такль «Убей ев­ро­пей­ца» (1993 год, пье­са Марталер), «Ули­ца всех благ» (1996 год, пье­са Марталер), «Три се­ст­ры» по А. П. Че­хо­ву (1997 год), опе­рет­та «Па­риж­ская жизнь» Ж. Оф­фен­ба­ха (1998 год). Сре­ди по­ста­но­вок в Цю­ри­хе: «Что угод­но» по У. Шек­спи­ру , «Пре­крас­ная мель­ни­чи­ха» по пе­сен­но­му цик­лу Ф. Шу­бер­та (обе - 2001 год). Спек­так­ли Марталера от­ли­ча­ет ост­ро­со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка, про­яв­ляю­щая­ся да­же в клас­сическом ма­те­риа­ле. Он соз­дал но­вый тип музыкально-дра­ма­тического спек­так­ля из эле­мен­тов те­ат­ра аб­сур­да, кол­ла­жа и цир­ко­вой буф­фо­на­ды, в ко­то­ром му­зы­ка яв­ля­ет­ся ос­но­вой ком­по­зиционного по­строе­ния. Пла­стичная вы­ра­зи­тель­ность спек­так­лей Марталера близ­ка современной хо­рео­гра­фии, в т. ч. сти­лю П. Ба­уш.

Вы­сту­па­ет как опер­ный ре­жис­сёр, сре­ди по­ста­но­вок: «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си (1994 год), «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на (1997 год; обе - Франк­фурт­ская опе­ра); «Лун­ный Пье­ро» А. Шён­бер­га (1996 год), «Ка­тя Ка­ба­но­ва» Л. Яна­че­ка (1998 год), «Свадь­ба Фи­га­ро» В. А. Мо­цар­та (2001 год; все - Зальц­бург­ский фес­ти­валь); «Три­стан и Изоль­да» Р. Ваг­не­ра (2005 год, Бай­рёйт­ский фес­ти­валь); «Тра­ви­а­та» Дж. Вер­ди (2007 год), «Воц­цек» А. Бер­га (2008 год; обе - Па­риж). Уча­ст­ву­ет так­же в ме­ж­ду­народных опер­ных фес­ти­ва­лях в Бер­ли­не, Лю­цер­не, Ве­не, До­нау­эшин­ге­не. Ав­тор му­зы­ки к ки­но­филь­мам. С 2004 года жи­вёт в Па­ри­же, ра­бо­тая в ка­че­ст­ве при­гла­шён­но­го ре­жис­сё­ра на сце­нах Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Швей­ца­рии, Фран­ции и Бель­гии.