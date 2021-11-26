МАРШАЛЛ АЛАН
МАРШАЛЛ АЛАН - австралийский писатель.
Из семьи объездчика лошадей; в 6 лет переболел полиомиелитом. В 16 лет переехал в Мельбурн, где посещал бухгалтерские курсы в колледже. Работал бухгалтером на обувной фабрике, в 1940-х годах - журналистом фронтовой газеты. Впечатления от путешествий Маршалла по Северной Австралии легли в основу путевых заметок «Это мой народ» («These are my people», 1944 год). В книге очерков «Мы такие же люди» («Ourselves writ strange», 1948 год, русский перевод 1965 год) Маршалл выступил в защиту австралийских аборигенов, легенды которых собрал и переработал в сборнике «Люди незапамятных времён» («People of the dream time», 1952 год, русский перевод 1958 год).
Художественная проза Маршалла продолжила традиции Г. Лоусона. В социальном романе «Как прекрасны твои ножки» («How beautiful are thy feet», 1949 год) реалистично описано положение рабочих Мельбурна. Наибольшую известность Маршаллу принесла автобиографическая трилогия, проникнутая гуманистическим пафосом, верой в возможность взаимопонимания между людьми: романы «Я умею прыгать через лужи» («I can jump puddles», 1955 год, русский перевод 1958 год; многочисленные экранизации), «Это трава, что повсюду растёт» («This is the grass», 1962 год), «В сердце моём» («In mine own heart», 1963 год).
Автор книг для детей «Расскажи нам об индюке, Джо» («Tell us about the turkey, Jo», 1946 год), «Как ты там, Энди?» («How’s Andy going?», 1956 год), «Шёпот на ветру» («Whispering in the wind», 1969 год), «Борись за жизнь» («Fight for life», 1972 год); юмористических очерков для газет и журналов, которые впоследствии были опубликованы в сборнике «Встречаясь с друзьями» («Bumping into friends», 1950 год), и др.
Сочинения:
Избранное. М., 1986.