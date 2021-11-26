МАМФОРД ЛЬЮИС

МАМФОРД, МЭМФОРД ЛЬЮИС - американский со­цио­лог и куль­ту­ро­лог.

Учил­ся в Си­ти-кол­лед­же Нью-Йорк­ско­го университета и в Но­вой шко­ле со­циаль­ных ис­сле­до­ва­ний ( Нью-Йорк ). Про­фессор Пен­силь­ван­ско­го университета (1951-1961 годы, с пе­ре­ры­ва­ми), Мас­са­чу­сет­ско­го тех­но­ло­гического института (1957-1975 годы, с пе­ре­ры­ва­ми), Ка­ли­фор­ний­ско­го (Берк­ли, 1961-1962 годы) и Гар­вард­ско­го (1965-1971 годы) уни­вер­си­те­тов.

Ра­бо­ты Мамфорда 1920-х годов бы­ли по­свя­ще­ны ис­то­рии уто­пий, ис­то­рии американской ар­хи­тек­ту­ры и куль­ту­ры, твор­че­ст­ву Г. Мел­вил­ла .

С 1930-х годов он об­ра­тил­ся к про­бле­мам раз­ви­тия об­ще­ст­ва, взаи­мо­от­но­ше­ний че­ло­ве­ка, тех­ни­ки и куль­ту­ры. Роль тех­ни­ки рас­смат­ри­ва­лась Мамфордом в от­ли­чие как от оп­ти­ми­сти­че­ски-тех­но­кра­ти­че­ско­го, так и ан­ти­тех­ни­ци­ст­ско­го под­хо­да в ши­ро­ком кон­тек­сте всей ис­то­рии че­ло­ве­че­ской куль­ту­ры, вклю­чаю­щей её нрав­ст­вен­ные, эс­те­тические и ре­лигиозные ас­пек­ты, а так­же с точ­ки зре­ния ка­че­ст­ва жиз­ни отдельного че­ло­ве­ка. Счи­тая, что тех­ни­ка не мо­жет быть све­де­на к ору­ди­ям и уст­рой­ст­вам по за­ме­не дви­га­тель­ных опе­ра­ций, Мамфорд от­но­сил к ней и та­кие её ста­тические ком­по­нен­ты («кон­тей­не­ры»), как очаг, дом, жерт­вен­ник, храм, го­род, за­вод и так далее.

Воз­ник­но­ве­нию и раз­ви­тию язы­ка и различных сим­во­лических сис­тем Мамфорд при­да­вал го­раз­до боль­шее зна­че­ние для ста­нов­ле­ния че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва, чем из­го­тов­ле­нию и упот­реб­ле­нию ору­дий. Ри­туа­лы и язы­ки об­ще­ния за­ло­жи­ли ос­но­вы бу­ду­ще­го со­ци­аль­но­го уст­рой­ст­ва че­рез упо­ря­до­чи­ва­ние, ком­му­ни­ка­цию и объ­е­ди­не­ние лю­дей в груп­пы. В III-м тысячелетии до нашей эры в Древ­нем Егип­те (вре­мя пи­ра­мид) воз­ник­ло но­вое изо­бре­те­ние - «ме­га­ма­шина», не­зри­мая ор­га­ни­за­ция то­таль­но­го управ­ле­ния, вклю­чаю­щая по­ли­тические, хо­зяйственные, во­ен­ные и бю­ро­кра­тические ком­по­нен­ты и со­стоя­щая (в от­ли­чие от ме­ха­нической ма­шин) из жи­вых лю­дей, ка­ж­до­му из ко­то­рых пред­пи­сы­ва­лась осо­бая функ­ция. В со­ци­аль­ной эво­лю­ции это оз­на­ча­ло пе­ре­ход от отдельных де­ре­вен­ских об­щин к еди­но­му ие­рар­хическому по­ли­тическому уст­рой­ст­ву на ог­ром­ных тер­ри­то­ри­ях. С ра­бо­той «ме­га­ма­ши­ны» свя­зан це­лый ряд других изо­бре­те­ний (об­щие стан­дар­ты мер и ве­сов, тер­ри­то­ри­аль­ные гра­ни­цы, свод за­ко­нов, пись­мен­ность, го­род). При этом, со­глас­но Мамфорду, имен­но го­род стал дей­ст­вен­ной аль­тер­на­ти­вой «ме­га­ма­ши­ны», по­сколь­ку свой­ст­вен­ное ему кол­лек­тив­ное со­труд­ни­че­ст­во на ос­но­ве доб­ро­воль­но­го ком­про­мис­са про­ти­во­стоя­ло ме­ха­нической рег­ла­мен­та­ции и спо­соб­ст­во­ва­ло ос­мыс­лен­но­му на­ко­п­ле­нию раз­но­об­раз­ных на­вы­ков, воз­мож­но­стей и ин­те­ре­сов.

Фор­ми­ро­ва­ние пред­став­ле­ний о тех­ни­ке как ис­клю­чи­тель­но о ме­ха­нических уст­рой­ст­вах шло па­рал­лель­но с ос­вое­ни­ем че­ло­ве­ком па­ро­вой, элек­трической и ядер­ной энер­гии (XIX-XX веков). Воз­ник миф о все­си­лии тех­ни­ки, её са­мо­раз­ви­тии и не­под­вла­ст­но­сти че­ло­ве­ку. Пре­одо­ле­ние это­го ми­фа Мамфорд свя­зы­вал с под­чи­не­ни­ем тех­ни­ки за­да­чам ор­га­нического раз­ви­тия, реа­ли­за­ции творческих по­тен­ций отдельного че­ло­ве­ка и об­ще­ст­ва в це­лом (раз­вёр­ты­ва­ние об­шир­ной се­ти доб­ро­воль­ных со­об­ществ и ас­со­циа­ций, раз­но­об­раз­ных ин­фра­струк­тур об­ще­ния, вос­ста­нов­ле­ние сим­био­тического взаи­мо­дей­ст­вия че­ло­ве­ка со сре­дой и тому подобное).

Сочинения:

The story of Utopias. N. Y., 1922. N. Y., 1962;

The golden day. N. Y., 1926. Westport, 1983;

Technics and civilization. N. Y., 1934. Chi.; L., 2010;

The culture of cities. N. Y., 1938. Westport, 1981;

Faith for living. N. Y., 1940;

The condition of man. N. Y., 1944. N. Y., 1973;

City development: studies in disintegration and renewal. N. Y., 1945;

Art and technics. L., 1952. N. Y., 2000;

Sticks and stones: a study of Ame­rican architecture and civilization. 2nd ed. N. Y., 1955;

The transformations of man. N. Y., 1956;

The city in history: its origins, its transformations, and its prospects. L., 1961;

The urban prospect. N. Y., 1968;

Architecture as a home for man. N. Y., 1975;

My works and days: a per­sonal chronicle. N. Y., 1979;

Ис­то­ки ур­ба­ни­за­ции. По­яв­ле­ние го­ро­да // Смит Р.Л. Наш дом пла­не­та Зем­ля. М., 1982;

Миф ма­ши­ны. Тех­ни­ка и раз­ви­тие че­ло­ве­че­ст­ва. М., 2001.