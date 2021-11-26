МАЛЛЕ-ЖОРИС ФРАНСУАЗА
МАЛЛЕ-ЖОРИС ФРАНСУАЗА (псевдоним; настоящая фамилия Лилар) - бельгийская писательница.
Пишет на французском языке.
Изучала литературу в университете Филадельфии и Сорбонне.
Имеет французское и бельгийское гражданство, живёт в Париже и Брюсселе. Член Бельгийской Королевской академии языка и литературы (1993 год).
Раннее творчество Малле-Жорис выдержано в традициях модернизма; главная тема - патологические проявления человеческих страстей: романы «За монастырской оградой» («Le rempart des béguines», 1951 год), «Красная комната» («La chambre rouge», 1955 год), сборник новелл «Корделия» («Cordé- lia», 1956 год).
В романах «Ложь» («Les mensonges», 1956 год), «Царство небесное» («L’empire c ́eleste», 1958 год) красочно описала образ жизни «сильных мира сего» и парижской богемы.
Автор исторических романов на сюжеты французской истории XVII века: «Персонажи» («Les personnages», 1961 год), «Мария Манчини, первая любовь Людовика XIV» («Marie Mancini, le premier amour de Louis XIV», 1964 год).
Положение женщин в мире, психология их взаимоотношений с мужчинами и друг с другом - в центре романов «Бумажный домик» («La maison de papier», 1970 год, русский перевод 1989 год), «Аллегра» («Allegra», 1976 год, русский перевод 1984 год), «Печаль от любви и прочего» («Un chagrin d’amour et d’ailleurs», 1981 год), «Когда подмигивает ангел» («Le clin d’oeil de l’ange», 1983 год), «Ни вы без меня, ни я без вас» («Ni vous sans moi, ni moi sans vous», 2007 год) и другие.
Сочинения:
Три времени ночи. Повести о колдовстве. М., 1992.