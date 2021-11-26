МАЛЬКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
МАЛЬКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ - российский и американский дирижёр, педагог.
В 1906 году окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, в 1909 году - Санкт-Петербургскую консерваторию (по композиции ученик Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова, А.К. Глазунова, по дирижированию - Н.Н. Черепнина).
Стажировался у Н.В. Лысенко в Киеве (1909 год), у Ф. Мотля в Мюнхене (1909, 1911 годы). С 1909 года ассистент дирижёра, в 1915-1918 годы дирижёр Мариинского театра. В 1918-1921 годы преподавал в Витебской народной консерватории, в 1922-1923 годы - в Московской консерватории (руководитель оркестрового класса). В 1925-1929 годы главный дирижёр Ленинградской филармонии (с 1927 года директор).
Первый исполнитель симфонии Н.Я. Мясковского № 5 (1920 год, Москва; под управлением Малько звучали также симфонии Мясковского № 8, № 9, № 10), симфонии Д.Д. Шостаковича № 1 (1926 год, Ленинград; в 1935 году Малько впервые исполнил её в Лондоне). В те же годы (1925-1929 годы) профессор Ленинградской консерватории.
Среди учеников (консерваторских и частных): Л.М. Гинзбург, А.Ш. Мелик-Пашаев, Е.А. Мравинский, И.А. Мусин, Н.С. Рабинович, Б.Э. Хайкин.
В 1929 году эмигрировал. С 1928 года приглашённый дирижёр Оркестра Датского радио (Копенгаген), дирижировал также в Вене, Праге, Лондоне, Буэнос-Айресе. С 1940 года в США (впервые выступил в Чикаго; гражданин США с 1946 года). Работал с разными американскими оркестрами, в том числе с Бостонским симфоническим (1941-1942 годы). В 1943 году преподавал дирижирование в Мехико. В 1954-1955 годы руководитель Йоркширского симфонического оркестра в Лидсе (Великобритания). С 1957 года главный дирижёр Симфонического оркестра Сиднея, с которым гастролировал (в том числе в 1959 году в СССР).
Среди аудиозаписей преобладает русская музыка XIX-XX веков, в том числе редко исполняемые сочинения Р.М. Глиэра, М.М. Ипполитова-Иванова.
С 1965 года в Копенгагене проводится Конкурс дирижёров имени Н.А. Малько.
Сочинения:
Воспоминания о Римском-Корсакове // Советская музыка. 1958. № 8;
Основы техники дирижирования. М.; Л., 1965;
A certain art. N. Y., 1966.