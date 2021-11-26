МАЛЕСКИ ВЛАДО
МАЛЕСКИ (МАЛЕСКИЙ) ВЛАДО - македонский писатель.
Из семьи ремесленника.
Учился в Белградском университете; прервал обучение в связи с началом 2-й мировой войны. Участник партизанского движения.
После войны работал редактором журналов «Нов ден», «Современост», «Разгледи», директором Радио Скопье. В 1958-1965 годы посол Югославии в Ливане, Эфиопии и Польше.
Начал печататься в партизанской печати; одно из первых стихотворений - «Сегодня над Македонией рождается новое солнце свободы…» («Денес над Македониjа се раѓа ново сонце слободата...», 1943год) - было положено на музыку Т. Скаловским и в 1991 году стало государственным гимном Республики Македония. Малески - один из основоположников прозы на македонском языке; испытал влияние Ф.М. Достоевского, М. Горького, Н.А. Островского, А.А. Фадеева. Характерное для раннего творчества Малески апологетическое отношение к революции [сборник рассказов «Алый георгин» (« ́Гур ́гина алова», 1950 год) и другие] в дальнейшем сменилось углублённым философско-психологическим осмыслением эпохи: романы «То, что было небом» («Она што беше небо», 1958 год), «Ткацкий станок» («Разбоj», 1969 год) и так далее.
Среди других сочинений: отчасти автобиографический незаконченный роман «Узелки памяти» («Jазли», опубликованный в 1990 году); сценарий первого снятого в Македонии фильма «Фросина» (1952 год).
Сочинения:
Избрани дела. Скопjе, 1976. Т. 1-5.