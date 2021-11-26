МАЛЕСКИ ВЛАДО

МАЛЕСКИ (МАЛЕСКИЙ) ВЛАДО - ма­кедонский пи­са­тель.

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка.

Учил­ся в Бел­град­ском университете; пре­рвал обу­че­ние в свя­зи с на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны . Уча­ст­ник пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния.

По­сле вой­ны ра­бо­тал ре­дак­то­ром жур­на­лов «Нов ден», «Со­вре­ме­ност», «Раз­гле­ди», ди­рек­то­ром Ра­дио Ско­пье. В 1958-1965 годы по­сол Юго­сла­вии в Ли­ва­не, Эфио­пии и Поль­ше .

На­чал пе­ча­тать­ся в пар­ти­зан­ской пе­ча­ти; од­но из пер­вых стихо­тво­ре­ний - «Се­го­дня над Ма­ке­до­ни­ей ро­ж­да­ет­ся но­вое солн­це сво­бо­ды…» («Де­нес над Ма­кедониjа се раѓа но­во сон­це сло­бо­да­та...», 1943год) - бы­ло по­ло­же­но на му­зы­ку Т. Ска­лов­ским и в 1991 году ста­ло государственным гим­ном Республики Ма­ке­до­ния. Малески - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков про­зы на ма­кедонском языке; ис­пы­тал влия­ние Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, М. Горь­ко­го, Н.А. Ост­ров­ско­го , А.А. Фа­дее­ва. Ха­рак­тер­ное для ран­не­го твор­че­ст­ва Малески апо­ло­ге­тическое от­но­ше­ние к ре­во­лю­ции [сборник рас­ска­зов «Алый ге­ор­гин» (« ́Гур­ ́гина ало­ва», 1950 год) и другие] в даль­ней­шем сме­ни­лось уг­луб­лён­ным фи­лософско-пси­хо­ло­гическим ос­мыс­ле­ни­ем эпо­хи: ро­ма­ны «То, что бы­ло не­бом» («Она што бе­ше не­бо», 1958 год), «Ткац­кий ста­нок» («Разбоj», 1969 год) и так далее.

Сре­ди других со­чи­не­ний: от­час­ти ав­то­био­гра­фический не­за­кон­чен­ный ро­ман «Узел­ки па­мя­ти» («Jазли», опубликованный в 1990 году); сце­на­рий пер­во­го сня­то­го в Ма­ке­до­нии фильма «Фро­си­на» (1952 год).

Сочинения:

Из­бра­ни де­ла. Скопjе, 1976. Т. 1-5.