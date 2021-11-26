МАЛЕРБА ЛУИДЖИ

МАЛЕРБА ЛУИДЖИ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Лу­ид­жи Бо­нар­ди) - итальянский пи­са­тель.

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние. В 1949-1951 годы главный редактор жур­на­ла о ки­не­ма­то­гра­фе «Sequenze»; на­пи­сал ряд ки­но­сце­на­ри­ев, в том числе к фильму «Ши­нель» (1952 год, по Н.В. Го­го­лю; в со­ав­тор­ст­ве с Ч. Дза­ват­ти­ни ). В начале 1960-х годов воз­глав­лял рек­лам­ное агент­ст­во.

Сю­жет пер­во­го сочинения Малерба – по­вес­ти «Пись­ма От­та­вии» («Le lettere di Ot­ta­via», 1956 год, опубликован в 2004 году) – был ис­поль­зо­ван Ф. Фел­ли­ни в фильме «Слад­кая жизнь» (1959 год).

Пе­ча­тал­ся с 1963 года [сборник рас­ска­зов «От­кры­тие ал­фа­ви­та» («La scoperta dell’alfabeto»)].

В про­зе Малерба, ис­пы­тав­ше­го влия­ние А. Мо­ра­виа, пре­об­ла­да­ют гро­те­ск­но-са­ти­рические крас­ки и ощу­ща­ет­ся стрем­ле­ние к жан­ро­во-сти­ли­стическим экс­пе­ри­мен­там: ро­ма­ны «Змея» («Il ser­pente», 1966 год, русский перевод 1992 год), «Саль­то-мор­та­ле» («Salto morta­le», 1968 год), «Го­лу­бая пла­не­та» («Il piane­ta azzurro», 1986 год) и так далее.

Многие со­чи­не­ния Малерба по­свя­ще­ны ис­то­рической те­ма­ти­ке: ро­ман-прит­ча «Гре­че­ский огонь» («Il fuoco gre­co», 1990 год, русский перевод 1992 год); вы­дер­жан­ный в ду­хе по­ст­мо­дер­низ­ма ро­ман-па­лим­псест «Ита­ка на­все­гда» («Itaca per sempre», 1997 год, русский перевод 1998 год), где со­бы­тия по­эмы Го­ме­ра «Одис­сея» из­ло­же­ны от ли­ца Одис­сея и Пе­не­ло­пы; ро­ман-пу­те­ше­ст­вие «Гра­на­да-клуб» («Il circolo di Granada», 2002, русский перевод 2003 год).

Сре­ди других сочи­не­ний: пси­хо­ло­гический ро­ман «Рим­ские при­зра­ки» («Fan­tasmi romani», 2006 год, русский перевод 2008 год); кни­ги для де­тей, в том числе по­весть «Ис­то­рии ты­сяч­но­го го­да» («Sto­rie dell’anno mille», 1973 год, в со­ав­тор­ст­ве с Т. Гу­эр­ра; русский перевод 1981 год) и юмо­ри­стическая по­весть о римском бро­дя­ге «Моц­ци­ко­ни» («Mozziconi», 1975 год, русский перевод 1978 год).