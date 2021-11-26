МАКСИМОВИЧ ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЧ ДЕСАНКА - сербская поэтесса, член-корреспондент (1959 год), действительный член (1965 год) Сербской академии наук и искусств.
Из семьи сельского учителя.
Окончив Белградский университет (1924 год), продолжила обучение в Сорбонне (1924-1925 годы). Преподавала в белградской гимназии (до 1953 года).
Печаталась с 1920 года. В лирике Максимович фольклорное начало сочетается с нравственно-философской проблематикой.
Нюансы любовных переживаний, их противоречивость раскрыты в сборнике «Стихотворения» («Песме», 1924 год). В пейзажной лирике крестьянско-языческий пантеизм предстаёт в символическом свете, любовь к жизни сливается с трагическим ощущением бренности земной красоты: «Сад детства» («Врт детињства», 1928 год), «Зелёный витязь» («Зелени витез», 1930 год). Сборник «Запах земли» («Мирис земье», 1955 год), куда вошло самое знаменитое сочинение Максимович - антифашистское стихотворение «Кровавая сказка» («Крвава баjка», 1941 год), пронизан социально-патриотическим пафосом; сборник «Требую помилования» («Тражим помиловање», 1964 год) - идеями христианского всепрощения. Возвращение к фольклорным корням прослеживается в книге стихотворений «Летопись потомков Перуна» («Летопис Перунових потомака», 1976 год).
Среди других произведений: роман «Открытое окно» («Отворен прозор», 1954 год); около 30 книг для детей; переводы с русского, болгарского и французского языков.
На русский язык поэзию Максимович переводили А.А. Ахматова, М.И. Алигер, Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский.
Сочинения:
Запах земли. М., 1960;
Стихотворения. М., 1971;
Зеленый витязь. М., 1977;
Избранное. М., 1977;
Слово о любви. М., 1988;
Сабране песме. Београд, 1990. Т. 1-4.