МАЭКАВА КУНИО
МАЭКАВА КУНИО - японский архитектор.
Окончил Токийский университет (1928 год), работал в мастерской Ле Корбюзье в Париже (1928-1930 годы), где освоил принципы архитектуры современного движения, и в архитектурном бюро А. Реймонда в Токио (1930-1935 годы).
Среди ранних работ - конкурсный проект здания Национального музея в Токио (1931 год; не реализован) в русле идей Ле Корбюзье. Известность получил после Второй мировой войны, когда по его типовому проекту производились сборные деревянные дома (1945-1950 годы), призванные ликвидировать нехватку жилья. Маэкава построил из железобетона в Токио здание «Nihon S ̅og ̅o Bank» в русле интернационального стиля (1952 год) и многоквартирный дом в районе Харуми (1956 год), сочетающий структуру «жилой единицы» Ле Корбюзье с элементами традиционного японского жилища.
Работая в русле брутализма, Маэкава возвёл здание городской администрации в Киото (1958-1960 годы) и концертный зал Метрополитен-фестивал-холл в Токио (1958-1961 годы). В проекте учебных корпусов университета Гакусюин в Токио (1959-1960 годы) Маэкава создал архитектурную композицию из правильных геометрических объёмов. Творчество позднего периода отличают более сдержанные формальные решения (высотное здание компании «Tokio Marine and Fire Insurance», 1974 год, Токио) и интерес к материалу, в частности к кирпичу (Токийский метрополитен-музей искусств, 1975 год; Музей восточно-азиатского искусства, 1977 год, Кёльн). Постройки Маэкава познакомили японских архитекторов с практикой проектирования и стилевыми направлениями архитектуры Запада середины - второй половины XX века.