МАЦЕК ЙОЗЕФ

МАЦЕК ЙОЗЕФ - чешский ис­то­рик, академик Че­хославацкой Академии Наук.

Окон­чил фи­лософский факультет Праж­ско­го университета со зва­ни­ем доктора фи­ло­со­фии (1948 год). В 1948-1950 годах ра­бо­тал в Государственном ис­то­рическом из­да­тель­ском институте, в 1950-1952 годах чи­тал лек­ции по ис­то­рии Че­хии в Выс­шей шко­ле по­ли­тических и со­ци­аль­ных на­ук (Пра­га), со­че­тал пе­да­го­гическую, на­учную и об­щественную дея­тель­ность.

В 1952 году на­зна­чен ди­рек­то­ром Института ис­то­рии Че­хословацкой Академии наук (ЧАН). Под руководством Мацека в 1968 году со­труд­ни­ки Института ис­то­рии Че­хословацкой Академии наук опуб­ли­ко­ва­ли сборник «Семь праж­ских дней» («Чёр­ная кни­га»), в ко­то­ром со­б­ра­ны до­ку­мен­ты о ре­ак­ции чешского об­ще­ст­ва на вве­де­ние войск стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хо­сло­ва­кию в августе 1968 года . По­сле вы­хо­да этой пуб­ли­ка­ции Институт ис­то­рии Че­хословацкой Академии наук был рас­пу­щен, Мацек от­стра­нён от об­щественной дея­тель­но­сти.

Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние ис­то­рии Гу­сит­ско­го дви­же­ния в Че­хии и чешской ис­то­рии конца XV - начала XVI веков, Ре­фор­ма­ции и Кре­сть­ян­ской вой­ны 1524-1526 годов в Гер­ма­нии, а так­же итальянской куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния. Ав­тор мно­го­том­но­го фун­даментального ис­сле­до­ва­ния «Ягел­лон­ский век в чеш­ских зем­лях» [«Jagellonsk ́y v ̆ek v českých zemich (1471–1526)», dl. 1-4, 1992-1999 годы] и ря­да на­учно-по­пу­ляр­ных книг, по­свя­щён­ных отдельным эпи­зо­дам чешской ис­то­рии.

Тру­ды Мацека, со­дер­жав­шие мно­го но­во­го фак­тического ма­те­риа­ла и ори­ги­наль­ных идей и от­сту­пав­шие от мар­кси­ст­ских трак­то­вок, не­ред­ко вы­зы­ва­ли по­ле­ми­ку сре­ди ис­то­ри­ков.

Сочинения:

Husité na Baltu ave Velkopalsnu. Praha, 1952;

Prokop Veliký. Praha, 1953;

Гу­сит­ское ре­во­лю­ци­он­ное дви­же­ние. М., 1954;

Та­бор в гу­сит­ском ре­во­лю­ци­он­ном дви­же­нии. М., 1956–1959. Т. 1–2;

Tirolská selská válka a M. Gais­mair. Praha, 1960;

Italská renesance. Pra­ha, 1965;

Jiří z Podĕbrad. Praha, 1967;

Ma­chiavelli e il machiavellismo. Firenze, 1980;

M. Gaismair: vergessener Held des Tirolen Bauer­krieges. W., 1988;

Tři ženy Krále Vladislava. Praha, 1998;

Ví ra a zbo ̌znost jagellonsk ́eho v ̌eku. Praha, 2001.