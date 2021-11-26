МААЗЕЛЬ ЛОРИН

МААЗЕЛЬ ЛОРИН - американский дирижёр, скрипач, композитор.

Сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил, брал уро­ки ди­ри­жи­ро­ва­ния у В. Р. Ба­ка­лей­ни­ко­ва в Питтс­бур­ге (США). В 8 лет впер­вые ди­ри­жи­ро­вал ор­ке­ст­ром. В 11 лет по при­гла­ше­нию А. Тос­ка­ни­ни ди­ри­жи­ро­вал ор­ке­ст­ром Национальной ра­дио­ве­ща­тель­ной кор­по­ра­ции (NBC). В 1948-1950 годах скри­пач и ас­си­стент ди­ри­жё­ра, в 1988-1996 годах музыкальный руководитель Питтс­бург­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. В 1945 году воз­гла­вил ор­га­ни­зо­ван­ный им струн­ный квар­тет, то­гда же на­чал вы­сту­пать как скри­пач-со­лист. При­ни­мал уча­стие в круп­ней­ших музыкальных фес­ти­ва­лях: в Танг­л­ву­де (в т. ч. в 1951 году, по при­гла­ше­нию С. А. Ку­се­виц­ко­го), Бай­рёй­те (с 1960 года), Зальц­бур­ге (с 1963 года) и др.

С 1950-х годов га­ст­ро­ли­ру­ет с ве­ду­щи­ми ор­ке­ст­ра­ми (в СССР впер­вые в 1963 году). Художественный руководитель Не­мец­кой опе­ры в Западном Бер­ли­не (1965-1971 годы), Вен­ской государственной опе­ры (1982-1984 годы). Главный ди­ри­жёр сим­фо­нического ор­ке­ст­ра За­пад­но­бер­лин­ско­го ра­дио (1965-1975 годы), ор­ке­ст­ра Но­вой фи­лар­мо­нии в Лон­до­не (1970-1972 годы, совместно с О. Клем­пе­ре­ром), Клив­ленд­ско­го ор­ке­ст­ра (1972-1982 годы), Французского национального ор­ке­ст­ра (1977-1982 годы; в 1988-1991 годах музыкальный руководитель), сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Ба­вар­ско­го ра­дио (1993-2002 годы), Нью-Йорк­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра (2002-2009 годы).

На­ря­ду с клас­си­ко-ро­ман­тическим ре­пер­туа­ром ис­пол­ня­ет му­зы­ку ком­по­зи­то­ров XX-XXI веков (Б. Бар­ток, Р. Штра­ус, С. С. Про­кофь­ев , Дж. Адамс и др.). Сре­ди ау­дио­за­пи­сей (свыше 350) - опе­ры Дж. Пуч­чи­ни, М. Ра­ве­ля, «Пор­ги и Бесс» Дж. Гер­шви­на, все сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на, Г. Ма­ле­ра, П. И. Чай­ков­ско­го, Я. Си­бе­лиу­са, все сим­фо­нические со­чи­не­ния С. В. Рах­ма­ни­но­ва . Ав­тор опе­ры «1984» (по Дж. Ору­эл­лу; Лон­дон, 2005 год), «Му­зы­ки для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром» (на­пи­са­на для М. Л. Рос­тро­по­ви­ча) и др.