ЛОС АНХЕЛЕС ВИКТОРИЯ ДЕ

ЛОС АНХЕЛЕС ВИКТОРИЯ ДЕ (исп. Victoria de los Ángeles, настоящее имя Виктория Гомес Сима, Victoria Gómez Cima)​ - испанская пе­ви­ца (со­пра­но).

В 1941 году окон­чи­ла Бар­се­лон­скую консерваторию по клас­сам фортепиано и пе­ния.

В 1941 году де­бю­ти­ро­ва­ла в те­ат­ре «Ли­сео» в Бар­се­ло­не (Ми­ми в опе­ре «Бо­ге­ма» Дж. Пуч­чи­ни).

1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са во­ка­ли­стов в Же­не­ве (1947). Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Па­риж­ской опе­ре (1949), те­ат­рах «Ла Ска­ла» (Ми­лан) и лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­ден» (оба - 1950), Вен­ской государственной опе­ре (1957) и других круп­ней­ших те­ат­рах ми­ра. С 1950 года не­од­но­крат­но уча­ст­во­ва­ла в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле. В том же го­ду впер­вые вы­сту­пи­ла в США (в Кар­не­ги-хол­ле, Нью-Йорк ), с 1951 года в те­че­ние 10 лет ре­гу­ляр­но пе­ла в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк). Сре­ди луч­ших пар­тий (вклю­чая мец­цо-со­пра­но­вые): Ро­зи­на («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Чио-Чио-сан, Кар­мен, Ма­нон (од­но­именные опе­ры Пуч­чи­ни, Ж. Би­зе, Ж. Масс­не).

Вы­сту­па­ла в кон­церт­ных про­грам­мах в ан­самб­ле с пев­ца­ми Э. Шварц­копф и Д. Фи­ше­ром-Дис­кау и многими другими вы­даю­щи­ми­ся ис­пол­ни­те­ля­ми.

Опер­ную карь­е­ру за­вер­ши­ла в 1969 году, кон­церт­ную - в 1997 году. Од­на из луч­ших ин­тер­пре­та­то­ров му­зы­ки М. де Фа­льи, с ус­пе­хом ис­пол­ня­ла его ка­мер­ные со­чине­ния и об­ра­бот­ки испанских народных пе­сен, уча­ст­во­ва­ла в пер­вом ис­пол­не­нии сце­нической кан­та­ты «Ат­лан­ти­да» (Бар­се­ло­на, 1961); со­хра­ни­лись её ау­дио­за­пи­си в опе­рах де Фа­льи.