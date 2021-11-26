ЛОРИО ИВОНН

ЛОРИО (Loriod) ИВОНН - французская пиа­ни­ст­ка, пе­да­гог.

В начале 1940-х годов учи­лась в Па­риж­ской консераватории у О. Мес­сиа­на (гар­мо­ния) и Д. Мийо (ком­по­зи­ция). С 1943 года вы­сту­па­ла в фортепианном ду­эте с Мес­сиа­ном (с 1961 года его же­на), с 1948 года га­ст­ро­ли­ро­ва­ла во мно­гих стра­нах ми­ра. С 1958 года профессор Выс­шей шко­лы му­зы­ки в Кар­лс­руэ , с 1967 года профессор Па­риж­ской консерватории; пре­по­да­ва­ла так­же на Лет­них кур­сах но­вой му­зы­ки в Дарм­штад­те. Уча­ст­во­ва­ла в До­нау­эшин­ген­ском фес­ти­ва­ле, где ис­пол­ня­ла про­из­веде­ния современных француских ком­по­зи­то­ров, в т. ч. впер­вые Со­на­ту Ж. Бар­ра­ке (1952) и (в ду­эте с ав­то­ром) 2-ю книгу «Струк­тур» (1961) П. Бу­ле­за. Ис­пол­ни­тель­ский стиль Лорио, со­че­таю­щий рит­мическую ост­ро­ту с изы­скан­ной ко­ло­ри­сти­кой, при­нёс ей сла­ву од­но­го из луч­ших ин­тер­пре­та­то­ров фортепианной му­зы­ки Мессиана.