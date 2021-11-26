ЛЕВИ-ПРОВАНСАЛЬ ЭВАРИСТ
ЛЕВИ-ПРОВАНСАЛЬ ЭВАРИСТ (фр. Évariste Lévi-Provençal) - французский востоковед-арабист.
Специалист по истории Магриба и мусульманской Испании в средние века.
Потомок французских евреев, переселённых в Алжир в XIX веке. Окончил Алжирский университет. Участвовал в Первой мировой войне, был ранен.
С начала 1920-х годов преподавал в Марокканском институте высших знаний в Рабате, в 1922 году получил докторскую степень. С 1935 года профессор Алжирского университета. В 1940 году уволен с должности после принятия правительством «Виши» так называемого еврейского статута, подвергся преследованиям, скрывался во Франции и Египте.
С 1944 года профессор Сорбонны, директор Института по изучению ислама и Центра изучения Востока. Один из инициаторов и редакторов 2-го издания «Encyclopédie de’Islam», основатель (1954) журнала «Arabica». В 1950-х годах активный член общественного организации «Комитет Франция - Магриб», выступал против французской политики в Марокко.
Ввёл в научный оборот большое количество ранее неизвестных арабских сочинений по истории Альмохадов, внёс вклад в разработку проблем социально-экономической и культурной истории мусульманской Испании.
Главный труд Леви-Провансаля - «История мусульманской Испании» («Histoire de l’Espagne musulmane», vol. 1-3, 1950-1955) доведён до падения Омейядского халифата в Кордове в 1031 году (материалы для томов 4-6 остались в набросках).
Сочинения:
Textes arabes relatifs а̀ l’histoire de l’Occident musulman. P., 1928;
Inscriptions arabes d’Espagne. Leyde, 1931. Vol. 1-2;
La civilisation arabe en Espagne: vue générale. Le Caire, 1961;
Арабская культура в Испании. М., 1967.