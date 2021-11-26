ЛАИК СУЛЕЙМАН
ЛАИК СУЛЕЙМАН - афганский поэт, общественный деятель, президент АН Афганистана (с 1980 года).
Пишет на пушту и дари. Родился в семье мусульманского богослова. Окончил Кабульский университет (1957 год). Редактор газет «Хивад», «Анис» (1958-1961 годы); в 1961-1965 годах работал на радио. В 1967-1970 годах - издатель и главный редактор газеты «Парчам». В 1979 году несколько месяцев провёл в заключении. Министр по делам народностей и племён (1981-1989 годы); в 1989-1990 годах министр по делам границ. В 1992 году эмигрировал в Пакистан, в 1994 году в Германию.
Лаик - сторонник «новой поэзии», для которой характерны современная тематика, отход от традиционных форм и образов. Автор пейзажной, интимной и гражданской лирики: поэтические сборники «Чунгар» (1962 год), «Палатка кочевника» (1976 год), «Свирель» (1983 год), «Светлый путь» (1984 год), «Искорки» (2004 год) и др. Наибольшую известность Лаику принёс сборник стихов «Чунгар» (1968 год), воспевающий красоту родного края.
Сочинения:
Избранная лирика. М., 1981.