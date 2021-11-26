КЮРКЧИЙСКИЙ КРАСИМИР

КЮРКЧИЙСКИЙ КРАСИМИР - болгарский композитор, дирижёр.

В 1962 году окон­чил Болгарскую консерваторию в Со­фии по клас­су ком­по­зи­ции П. Вла­ди­ге­ро­ва. В 1965-1966 годах ста­жи­ро­вал­ся у Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча в Московской консерватории .

В 1962-1972 годах ди­ри­жёр Ан­самб­ля народной пес­ни и тан­ца имени Ф. Ку­те­ва, в 1969-1972 годах - Ан­самб­ля народной пес­ни Болгарского ра­дио и те­ле­ви­де­ния в Со­фии. С 1970 до середины 1990-х годов пре­по­да­вал в Музыкальной ака­де­мии в Со­фии.

В музыкальных со­чи­не­ни­ях со­че­та­ет современную тех­ни­ку ком­по­зи­ции со сти­ли­стическими осо­бен­но­стя­ми болгарского фольк­ло­ра. Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ры «Юла» (1969 год, Ста­ра-За­го­ра), «За ва­ше здо­ро­вье!» (1986 год, Со­фия); ба­лет «Ко­зий рог» (1980 год), кан­та­та «Сказ­ка о ле­ст­ни­це» (1963 год), «Диа­фо­ни­че­ская сту­дия» для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1964 год), Сим­фо­ния-ре­к­ви­ем (1966 год), Кон­церт для ор­ке­ст­ра (1976 год), Ли­тур­ги­че­ская сим­фо­ния, 2 кон­цер­та для фортепиано с ор­ке­ст­ром, мно­гочисленные об­ра­бот­ки народных пе­сен.

Гран-при ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля «Па­риж­ские музыкальные не­де­ли» (1966 год; за Струн­ный квар­тет, 1959 год). Ди­мит­ров­ская премия (1980 год).