КЮРКЧИЙСКИЙ КРАСИМИР
КЮРКЧИЙСКИЙ КРАСИМИР - болгарский композитор, дирижёр.
В 1962 году окончил Болгарскую консерваторию в Софии по классу композиции П. Владигерова. В 1965-1966 годах стажировался у Д.Д. Шостаковича в Московской консерватории.
В 1962-1972 годах дирижёр Ансамбля народной песни и танца имени Ф. Кутева, в 1969-1972 годах - Ансамбля народной песни Болгарского радио и телевидения в Софии. С 1970 до середины 1990-х годов преподавал в Музыкальной академии в Софии.
В музыкальных сочинениях сочетает современную технику композиции со стилистическими особенностями болгарского фольклора. Среди сочинений: оперы «Юла» (1969 год, Стара-Загора), «За ваше здоровье!» (1986 год, София); балет «Козий рог» (1980 год), кантата «Сказка о лестнице» (1963 год), «Диафоническая студия» для симфонического оркестра (1964 год), Симфония-реквием (1966 год), Концерт для оркестра (1976 год), Литургическая симфония, 2 концерта для фортепиано с оркестром, многочисленные обработки народных песен.
Гран-при международного фестиваля «Парижские музыкальные недели» (1966 год; за Струнный квартет, 1959 год). Димитровская премия (1980 год).