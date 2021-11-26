КУТЗЕЕ ДЖОН МАКСВЕЛЛ
Кутзее Джон Максвелл - южноафриканский писатель, литературный критик.
Родился в семье потомков голландских колонистов. Учился в университете Кейптауна (1956-1963 годы); доктор философии Техасского университета (1969 год). Преподавал в университетах США, ЮАР, Австралии. Выступал против политики апартхейда. С 2002 года постоянно проживает в Австралии, в 2006 году получил австралийское гражданство.
Известность Кутзее принёс роман «В ожидании варваров» («Waiting for the barbarians», 1980 год, русский перевод 1989 года), сочетающий традиции европейского философского романа-притчи с реалистической точностью описаний. Интерес к проблемам современности и стремление к творческому эксперименту нашли отражение в романах Кутзее «Мистер Фо» («Foe», 1986 год, русский перевод 1989 года) и «Властелин Петербурга» («The master of Petersburg», 1994 год, в русском переводе - «Осень в Петербурге», 1999 год), интерпретирующих сюжеты произведений Д. Дефо и Ф. М. Достоевского. Романы «Жизнь и время Михаэля К.» («Life & Times of Michael K.», 1983 год, русский перевод 1989 года), «Железный век» («Age of iron», 1990 год, русский перевод 2005 года), «Элизабет Костелло» («Elizabeth Costellо», 2003 год, русский перевод 2004 года) отмечены психологической достоверностью в раскрытии внутреннего мира героев; роман «Бесчестье» («Disgrace», 1999 год, русский перевод 2001 года) - жёсткое и правдивое повествование о человеке, преступившем нравственные законы. Тенденции к усилению рефлексии и глубокому самоанализу заметны в романах Кутзее «Медленный человек» («Slow man», 2005 год, русский перевод 2006 года) и «Дневник плохого года» («Diary of a bad year», 2007 год). Автор сборников эссе, литературоведческих работ.
Сочинения:
What is realism? Bennington, 1997 год
Сумеречная земля. СПб., 2005 год
В сердце страны. СПб., 2005 год