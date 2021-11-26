КУТЗЕЕ ДЖОН МАКСВЕЛЛ

Кутзее Джон Максвелл - южноафриканский писатель, литературный критик.

Ро­дил­ся в се­мье по­том­ков голландских ко­ло­ни­стов. Учил­ся в университете Кейп­тау­на (1956-1963 годы); доктор фи­ло­софии Те­хас­ско­го университета (1969 год). Пре­по­да­вал в университетах США, ЮАР, Ав­ст­ра­лии. Вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки апарт­хей­да. С 2002 года по­сто­ян­но про­жи­ва­ет в Ав­ст­ралии , в 2006 году по­лу­чил ав­ст­ралийское гра­ж­дан­ст­во.

Из­вест­ность Кутзее при­нёс ро­ман «В ожи­да­нии вар­ва­ров» («Waiting for the barbarians», 1980 год, русский перевод 1989 года), со­че­таю­щий тра­ди­ции ев­ропейского фи­лософского ро­ма­на-прит­чи с реа­ли­стической точ­но­стью опи­са­ний. Ин­те­рес к про­бле­мам со­вре­мен­но­сти и стрем­ле­ние к творческому экс­пе­ри­мен­ту на­шли от­ра­же­ние в ро­ма­нах Кутзее «Мис­тер Фо» («Foe», 1986 год, русский перевод 1989 года) и «Вла­сте­лин Пе­тер­бур­га» («The mas­ter of Petersburg», 1994 год, в русском переводе - «Осень в Пе­тер­бур­ге», 1999 год), ин­тер­пре­ти­рую­щих сю­же­ты про­из­ве­де­ний Д. Де­фо и Ф. М. Дос­то­ев­ско­го. Ро­ма­ны «Жизнь и вре­мя Ми­ха­эля К.» («Life & Times of Michael K.», 1983 год, русский перевод 1989 года), «Же­лез­ный век» («Age of iron», 1990 год, русский перевод 2005 года), «Эли­за­бет Кос­тел­ло» («Eli­za­beth Costellо», 2003 год, русский перевод 2004 года) от­ме­че­ны пси­хо­ло­гической дос­то­вер­но­стью в рас­кры­тии внутреннего ми­ра ге­ро­ев; ро­ман «Бес­че­стье» («Disgrace», 1999 год, русский перевод 2001 года) - жё­ст­кое и прав­ди­вое по­ве­ст­во­ва­ние о че­ло­ве­ке, пре­сту­пив­шем нрав­ст­вен­ные за­ко­ны. Тен­ден­ции к уси­ле­нию реф­лек­сии и глу­бо­ко­му са­мо­ана­ли­зу за­мет­ны в ро­ма­нах Кутзее «Мед­лен­ный че­ло­век» («Slow man», 2005 год, русский перевод 2006 года) и «Днев­ник пло­хо­го го­да» («Diary of a bad year», 2007 год). Ав­тор сбор­ни­ков эс­се, ли­те­ра­ту­ро­ведческих ра­бот.

Сочинения:

What is realism? Bennington, 1997 год

Су­ме­реч­ная зем­ля. СПб., 2005 год

В серд­це стра­ны. СПб., 2005 год