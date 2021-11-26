КУМРАНИСТИКА
КУМРАНИСТИКА - научная дисциплина, занимающаяся исследованием древних рукописей, найденных в местности Хирбет-Кумран, и близких им по содержанию и датировке рукописей, найденных в других районах Иудейской пустыни.
Рукописи в Хирбет-Кумране были случайно обнаружены в одной из пещер предположительно в 1947 году двумя пастухами-арабами, которые отнесли их в город Вифлеем торговцу древностями Х. И. Шахину. Торговец продал 3 свитка профессору Иерусалимского университета Э. Сукенику и 4 свитка - митрополиту Иерусалимскому Сиро-яковитской церкви Иешуа Самуилу Афанасию. Ряд исследователей полагают, что находки в Иудейской пустыне были сделаны раньше 1947 года, но лишь после того как в 1947 году на найденные рукописи обратили внимание учёные Сукеник, Дж. Тревер, У. Браунли и другие, о находках стало известно широкой общественности, и это стимулировало дальнейшее исследование региона.
В 1949 году в район пещеры, в которой обнаружены рукописи, была направлена первая археологическая экспедиция, а в 1951 году начались раскопки под руководством директора французской Библейской и археологической школы (Эколь библик) монаха-доминиканца Р. де Во и директора Департамента древностей Иордании Л. Хардинга. Найдено поселение, в котором, по мнению археологов, жила община, создавшая рукописи, условно называемая Кумранской. Обнаружены помещения общей площадью 4500 квадратных метров, среди них определяются зал собраний или трапезная, скрипторий (сохранились остатки длинных столов с углублениями для ритуального омовения рук), керамические мастерские, а также бассейны для ритуального омовения. Деятельность Кумранской общины датируют II веком до нашей эры - I веком нашей эры. Образ жизни общины принято соотносить с другими религиозными направлениями в иудаизме эпохи Второго храма (конец VI века до нашей эры - 70 год нашей эры).
На начало XXI века в результате ряда экспедиций в районе Вади-Кумран открыто 11 пещер, в которых в общей сложности обнаружено около 900 свитков. Кумранские тексты можно разделить на 3 большие группы: библейские тексты на иврите и арамейском языках, входящие в еврейский канон Священного Писания, а также их переводы на греческой и сирийский языки (около 25% манускриптов); небиблейские еврейские тексты (апокрифы), известные из других источников, такие как Книга Еноха, Юбилеев книга (около 50% манускриптов); сочинения общины - уставы, толкования библейских книг, литургические тексты (около 25% манускриптов). В 1-й группе текстов представлены практически все библейские книги, в частности множество списков Пятикнижия, особенно книги Второзаконие, 21 манускрипт Книги пророка Исайи, 36 списков Псалтири.
Наиболее значительные тексты 3-й группы: «Устав общины» (1QS) - текст, регламентировавший жизнь в общине; содержит запреты и ограничения для её членов; «Свиток войны» (1QM) - свод законов эсхатологической священной войны «сынов Света против сынов Тьмы», в котором описываются правила устройства стана, построения войск, разнообразные военные приспособления, а также обязанности членов общины различных возрастных категорий; «Медный свиток» (3Q15) - свиток, сделанный из меди, в котором перечислены 64 клада золотых и серебряных изделий, монет, сосудов и свитков. Этот текст спровоцировал многочисленные экспедиции по поиску сокровищ, ни одна из которых не увенчалась успехом. Некоторые исследователи полагают, что в тексте речь идёт о сокровищах Иерусалимского храма, другие считают, что упомянутые в нём сокровища - аллегория; «Храмовый свиток» (11QT), в котором регламентируются вопросы устройства Храма, вопросы ритуальной чистоты и нечистоты, праздники; в тексте много цитат из Пятикнижия; «Благодарственные гимны» (1QH). Название дано Э. Сукеником и связано с тем, что больше половины гимнов начинаются словами: «Я благодарю (восхваляю) Тебя, Господи». По форме, содержанию и фразеологии гимны похожи на псалмы. Предполагается, что их содержание соотносится с жизнью так называемого Праведного наставника (Учителя праведности) - вероятного лидера общины в период её основания. Отмечают также ряд параллелей между гимнами и комментариями к библейским книгам, найденными в Кумране; Комментарии к библейским книгам (пешарим) пророков Исайи, Аввакума, Михея, Наума, Осии, Софонии, Малахии, а также к некоторым псалмам. Жанр «пешера» - выборочный комментарий на библейские стихи, которые рассматриваются как пророчество о событиях, связанных с историей общины, - встречается лишь в кумранских текстах. Комментарии созданы в иносказательной форме, что затрудняет их дешифровку. Жанр «пешера», по мнению исследователей, обусловлен обострёнными эсхатологическими ожиданиями (верой в скорое наступление «последних времён»), отличавшими общину. Особенно в этой связи выделяют комментарий на Книгу пророка Аввакума. В нём община предстаёт как сообщество, о котором исполнилось пророчество; во главе сообщества стоят люди, способные это пророчество истолковать. В комментарии упоминаются Праведный наставник, Нечестивый священник, который его преследует, а также «киттим» (в значении «завоеватели») - вероятно, римляне. Комментарии, таким образом, являются важнейшими источниками по истории общины.
Одним из самых сложных вопросов кумранистики является датировка рукописей. В этой проблеме выделяют 3 составляющие: время создания текстов; время создания списков, найденных в пещерах; время, когда тексты были помещены в пещеры. С наибольшей долей вероятности можно ответить лишь на третий вопрос: скорее всего, рукописи были помещены в пещеры около 68 года нашей эры, когда территория Хирбет- Кумрана была захвачена римскими войсками. По первым двум вопросам однозначного научного заключения не существует. В результате проведённого в 1950 году У. Ф. Либби радиоуглеродного анализа кусочков льняных тканей, обнаруженных в пещерах, была предложена датировка находок середины II века до нашей эры - середина III века нашей эры. Сопоставив данный результат с предположением о времени, когда свитки были спрятаны в пещеры, можно ограничить верхнюю дату 68 годом нашей эры. Тогда датировка создания списков, найденных в пещерах, ограничится периодом II век до нашей эры - I век нашей эры, что совпадает с датировкой поселения в Кумране.
Тексты дают возможность реконструировать образ жизни Кумранской общины. Для неё были характерны дуалистич. представления. Кумраниты считали себя «сынами Света», отделёнными от остальных иудеев - «сынов Тьмы». В связи с этим главным наказанием являлось изгнание из общины. Часть учения была тайной, поэтому ритуал посвящения был сложным и многоступенчатым. Тексты указывают на существование в общине веры в предопределение. Лидером общины был Праведный наставник, вероятно умерший насильственной смертью, но кумраниты верили, что в последние времена он вернётся. Праведный наставник противопоставлял себя Нечестивому священнику. В кумранистике выдвигалось множество теорий о том, какие исторические лица можно соотнести с этими образами. В общине строго соблюдалась ритуальная чистота, о чём свидетельствуют законы общины и наличие бассейнов для ритуальных омовений. Вероятно, существовали жёсткая иерархия и общность имущества. Некоторые исследователи полагают, что в общину принимались только мужчины. Из текстов следует, что в Кумранской общине был свой календарь (солнечный, отличный от иерусалимского, в основе которого лежал лунно-солнечный календарь): год состоял из 364 дней, то есть 52 недель. Праздники всегда выпадали на фиксированный день недели; некоторые праздники, неизвестные из других источников, упоминаются лишь в текстах общины. Возможно, разница в календарях была одним из поводов к уходу общины в пустыню. В Кумранских текстах уход в пустыню связывается со знаменитым пророчеством Исайи: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» (Ис. 40:3).
Реконструируемый образ жизни кумранитов во многих аспектах совпадает с описаниями общин ессеев в трудах историков Иосифа Флавия и Плиния Старшего. Это является гл. аргументом в пользу гипотезы о ессейском происхождении Кумранской общины. В кумранистике помимо доминирующей точки зрения о Кумранской общине как сообществе людей, желавших жить по Божественному закону в чистоте, удалившись от мира (этого мнения придерживались учёные Э. Сукеник, Р. де Во, М. Броши, Х. Эшель, Дж. Магнесс), присутствовали и другие теории: общину идентифицировали с караимами (С. Цейтлин), саддукеями (Р. Норт), зелотами (Г. Р. Драйвер, С. Рот); поселение расценивали как укреплённую крепость (Н. Голб), сельскохозяйственную колонию (И. Хиршфельд), остановку на караванном пути (А. Краун, Л. Кансдейл), место произ-ва папирусов (С. Шапиро), место гончарного произ-ва (И. Маген, Ю. Пелег), виллу (П. Донсель-Вут); считали также, что Кумранские свитки могли являться спрятанной в пещерах библиотекой Иерусалимского храма.
Некоторые учёные сопоставляли образ жизни Кумранской общины с раннехристианскими общинами (И. Д. Амусин, А. Владимиров, Дж. Фицмайер, К. Эванс), предполагалось, что за образом Праведного наставника стоит фигура апостола Иакова Праведного (Р. Эйсенман). Ряд исследователей интерпретировали Кумранскую общину как иудеохристианскую. Однако датировка свитков указывает на более раннее время в сравнении с христианскими текстами.
В ходе тщательного исследования всего региона Мёртвого моря многочисленные древние рукописи были обнаружены и в других пещерах (Вади-Мураббаат, Хирбет-Мирд, Нахаль-Мишмар и др.). Большинство этих находок относятся к периоду восстания Бар-Кохбы (1-я половина II века нашей эры), поэтому многими исследователями они рассматриваются как не являющиеся предметом кумранистики. Среди находок, связанных с событиями эпохи Иудейской войны (66-74 годы нашей эры), древние свитки, в том числе апокрифические тексты, были обнаружены при раскопках в крепости Масада, проведённых израильским археологом И. Ядином в 1963-1965 годах. Один из найденных в Масаде свитков идентифицирован как «Песни субботнего всесожжения» (другие названия - «Устав благословений», «Ангельская литургия»), список которых обнаружен также в пещере № 4 Кумрана. На этом основании выдвинут ряд предположений о связи между Масадой и Кумраном, например, что часть членов Кумранской общины после разрушения рим. войсками поселения в Хирбет-Кумране бежала в Масаду.
Кумранистика внесла значит. вклад в развитие библеистики и иудаистики. Открытие свитков и предполагаемого места расселения Кумранской общины помогло по-новому взглянуть на историю иудаизма периода Второго храма. Особенное влияние открытие оказало на изучение истории формирования библейского текста. До обнаружения свитков наиболее ранние списки Библии относились к средним векам [единственный известный фрагмент II-I веков до нашей эры - папирус Нэша (состоящий из 4 фрагментов, найденных У. Нэшем в Египте в 1898 году) - содержал лишь молитву Шма (вероисповедный текст из книги Второзаконие) и 10 заповедей]. Среди обнаруженных в Кумране многочисленных манускриптов библейских текстов отсутствовали лишь книги Неемии и Есфири, что может свидетельствовать об их более позднем включении в библейский канон. Сравнение найденных манускриптов с ранее известными обнаруживает целый ряд различий, указывающих на эволюцию библейского текста и его вариативность. Реконструируемый образ жизни кумранитов, ряд положений их учения помогают также в изучении эпохи раннего христианства.
Для издания Кумранских свитков в 1955 году была создана серия «Открытия в Иудейской пустыне» («Discoveries in the Judaean Desert»), в которую вошли также тексты, обнаруженные в др. местах Иудейской пустыни. К 2009 году опубликованы практически все рукописи (серия содержит 40 томов). Первый академический перевод части свитков на русский язык в 1971 году подготовил И. Д. Амусин, написавший также первое на русском языке введение в историю Кумранской общины и свитков Мёртвого моря.
В апреле 1965 года при Израильском музее в Иерусалиме был открыт павильон «Храм Книги», в котором помещена часть экспонатов, обнаруженных при раскопках в Кумране, в том числе «свиток пророка Исайи» (в 1967 году подлинник заменён копией) и другие тексты.
Источники:
Discoveries in the Judaean Desert. Oxf., 1955-2009 годы. Vol. 1-40;
Тексты Кумрана / Перевод, введение и комментарии И. Д. Амусина. Москва, 1971 год. Выпуск 1;
Тексты Кумрана / Введение, перевод и комментарии А. М. Газова-Гинзберга и других. Санкт-Петербург, 1996 год. Выпуск 2;
The Dead Sea scrolls study edition / Ed. G. F. Martí nez, E. J. C. Tigchelaar. Leiden, 1999 год. Vol. 1-2.