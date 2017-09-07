Краткий курс истории. Миру – мир, война – не игрушка 7 сентября отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки (День отказа от военной игрушки). Идея его проведения принадлежит Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Для чего это надо Идеей ВДУВИ авторы хотели привлечь внимание мировой общественности к проблеме агрессивного поведения среди людей. Предполагалось, что отказ от агрессивных игр с применением игрушечного оружия – «войнушек» – приведет к развитию у детей таких положительных качеств, как человечность, дружелюбие, взаимопомощь... И, став взрослым, человек продолжит демонстрировать такое же поведение. Мнения экспертов Среди психологов существует распространенное мнение, что реалистичность игрушечного оружия способствует развитию у ребенка низменных инстинктов. В силу своих возрастных психологических... На чтение: 1 минута

7 сентября отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки (День отказа от военной игрушки). Идея его проведения принадлежит Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Для чего это надо

Идеей ВДУВИ авторы хотели привлечь внимание мировой общественности к проблеме агрессивного поведения среди людей. Предполагалось, что отказ от агрессивных игр с применением игрушечного оружия – «войнушек» – приведет к развитию у детей таких положительных качеств, как человечность, дружелюбие, взаимопомощь... И, став взрослым, человек продолжит демонстрировать такое же поведение.

Мнения экспертов

Среди психологов существует распространенное мнение, что реалистичность игрушечного оружия способствует развитию у ребенка низменных инстинктов. В силу своих возрастных психологических особенностей ребенок не способен до конца себя контролировать – а значит, в будущем в реальных ситуациях такая неконтролируемость может выйти боком. Эта мысль, кстати, особенно касается компьютерных игр. Впрочем, другая часть психологов склоняется к мнению, что для формирования психики первостепенное значение имеют вовсе не игрушки детства, а обстановка в семье.

Выбор за родителями

Но, конечно, сами по себе ни ВДУВИ, ни мнения экспертов не могут изменить ситуацию: выбор все равно остается за родителями. Важно помнить, что ребенок, играющий в военные игры, просто проявляет заложенные в нем качества: быть сильным, быть защитником и т. д. Даже если мальчик проявляет некоторый интерес к куклам и иногда играет с девочками в «семейку», это также проявление мужественности, подражание статусу отца семейства. Но если девочка проявляет интерес исключительно к игрушечному оружию, а мальчик играет только в куклы – вот тут повод для родителей забеспокоиться.