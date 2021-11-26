КОММУНИТАРИЗМ
КОММУНИТАРИЗМ (от лат. communis - общий) - направление в социальной философии, возникшее в 1980-х годах преимущественно в США на волне критики идеологии либерализма.
Не разделяя общей философской позиции, ряд критиков (Ч. Тейлор, Канада; А. Макинтайр, М. Сандел, М. Уолцер - США) выдвинули близкие по духу аргументы против концепции либерализма, представленной, в частности, в работе Дж. Ролза «Теория справедливости» (1971 год), что и послужило основанием для объединения их под общим названием «коммунитаристы». Подвергнув критике характерные для либералов индивидуализм и атомизм в понимании отношений человека и общества как результата договора между индивидами, «абстрактный универсализм» в трактовке ценностей, коммунитаристы противопоставили представлению о человеке как свободном и рационально действующем индивиде идею культурно-исторической обусловленности личности, её включённости в разнообразные социальные практики.
В конце 1980-х - начале 1990-х годов коммунитаризм приобрёл более широкий социально-политический характер, поставив своей целью разработку эффективной модели гражданского общества (А. Этциони, У. Галстон - США). Концепция коммунитаризма исходит из того, что интересы граждан в современном обществе не могут быть реализованы ни через социальные институты (они подчинены бюрократии), ни путём индивидуальных действий. Единственный путь - объединение граждан в «коммунитарные сообщества», представляющие собой самоуправляемые и децентрализованные группы, свободно формируемые индивидами на базе общих интересов, нравственных принципов, духовной близости, личностных связей и т.п. (территориальные общины, неправительственные организации, религиозные общины, «братства», «клубы по интересам» и т.д.).
Общество в целом рассматривается как «сообщество сообществ», основанное на партнёрстве и балансе интересов между государством, рынком и группами граждан («трёхсекторная модель общества» Этциони). Государство при этом должно взять на себя координацию действий коммунитарных сообществ и решение стратегических проблем общественного развития. Наряду с общей концепцией преобразования общественных отношений в рамках коммунитаризма разрабатываются также практические проблемы, связанные с совершенствованием существующего социального порядка, - семейных отношений, организации труда и управления, роста благосостояния и т.п. (Дж. Грей и Д. Маркуэнд, Великобритания, и др.). «Коммунитарная платформа», сформулированная Этциони и его последователями, нашла своё отражение в программах и заявлениях политических лидеров конца XX века (Б. Клинтон, «новые лейбористы»).