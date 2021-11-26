КЛЯЙН КЕЛВИН На чтение: 1 минута

КЛЯЙН КЕЛВИН - американский модельер.

Окончил Институт технологии моды в Нью-Йорке (1962 год). Работал стилистом в различных фирмах готовой одежды, в 1968 году открыл свою фирму по производству женских спортивных костюмов. В 1974 году создал коллекцию аксессуаров и изделий из меха, в 1978 году представил первую коллекцию мужской одежды, включающую дизайнерские джинсовые серии.

Для «классического» стиля Кляйна характерны простые функциональные формы, элегантность и чистота линий, безупречный крой, отсутствие декора, нейтральные цвета. С 1982 года создаёт модели мужского белья, с 1992 года одним из первых обращается к стилю «унисекс» (одежда и духи). Реагируя на изменение тенденций в мировой моде, Кляйн в конце 1990-х годов разработал стиль «милитари» (брюки, пальто-шинели, юбки до колен цвета хаки).

Иллюстрация:

К. Кляйн. Мо­дель ве­чер­не­го пла­тья. Архив БРЭ.

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