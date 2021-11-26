КЁРКБИ ЭММА

КЁРКБИ ЭММА - английская пе­ви­ца (со­пра­но).

В 1970 году окон­чи­ла Окс­форд­ский университет (классическая филология), в начале 1970-х годов брала уроки пения у Дж. Кэш в Лондоне. На концертной сцене дебютировала в 1974 году в Лондоне, на оперной - в 1983 году в Брюгге. В основе репертуара - музыка композиторов барокко ( К. Мон­те­вер­ди , Г. Пёр­селл, Дж. Дау­ленд, А. Ви­валь­ди, И. С. Бах, Г. Ф. Ген­дель и др.).

С успехом исполняет также музыку более ранних эпох (в том числе церковную музыку Хильдегарды Бингенской, светскую музыку периода арс нова), сочинения венских классиков - В. А. Мо­цар­та и Й. Гайд­на.

Пред­ста­ви­тель ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва, со­труд­ни­ча­ет со все­мир­но из­вест­ны­ми му­зы­кан­та­ми это­го на­прав­ле­ния, сре­ди ко­то­рых - ос­но­ва­тель ан­самб­ля ста­рин­ной му­зы­ки «Consort of Musicke» лют­нист Э. Ру­ли (в этом ан­самб­ле на­ча­ла свою карь­е­ру «ау­тен­тич­ной» пе­ви­цы, 1973 год), Дж. Гар­ди­нер , К. Хог­вуд, руководитель ансамбля «Тавернер-консорт» Э. Пэрротт.

Гастролирует в Европе (с 1999 года в России), Северной Америке, Азии, регулярно выступает на международных музыкальных фестивалях (в том числе с 1989 года на «Би-Би-Си ПРОМС»). Более 150 аудиозаписей. В 2007 году Кёркби получила титул дамы Британской империи.

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