КАРРЕРАС ХОСЕ
КАРРЕРАС ХОСЕ - испанский певец (тенор).
В 11-летнем возрасте исполнил партию Рассказчика в опере «Балаганчик маэстро Педро» М. де Фальи в театре «Лисео» (Барселона). Окончил Барселонскую консерваторию. Дебютировал на оперной сцене в партии Флавия в опере «Норма» В. Беллини (Барселона, 1970 год). Лауреат конкурса вокалистов имени Дж. Верди в Парме (1971 год). Международную известность получил после совместных выступлениий с М. Кабалье в операх «Набукко» Дж. Верди, «Лукреция Борджиа» Г. Доницетти (обе - театр «Лисео», 1970 год), «Мария Стюарт» Доницетти (Лондон, 1971 год). Один из крупнейших современных певцов, исполнил свыше 60 оперных партий на ведущих сценах мира: в театре «Ла Скала» (Милан), «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк), в театре «Ковент-Гарден» (Лондон), Венской государственной опере, Баварской государственной опере (Мюнхен) и других. Гастролировал в России. Выступал под управлением Г. фон Караяна, К. Аббадо, Р. Мути, Л. Маазеля, К. Дейвиса, Л. Бернстайна, его партнёршами по сцене были Б. Нильсон, Р. Скотто, Т. Стратас, К. Те Канава, А. Бальтса, Т. Берганса. Выступал с П. Доминго и Л. Паваротти в рамках международного проекта «Три тенора» (с 1990 года). Основал Международный фонд по борьбе с лейкемией (1988 год).
Награждён орденом Почётного легиона.
Сочинение:
Singing from the Soul: an autobiography. L., 1991.