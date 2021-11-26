КАРДЕНАЛЬ ЭРНЕСТО

КАРДЕНАЛЬ ЭРНЕСТО - ни­ка­рагуанский по­эт, об­щественный дея­тель.

Вы­хо­дец из ари­сто­кра­тической се­мьи, учил­ся на факультете фи­ло­ло­гии и фи­лосо­фии Национального универсиьтета Ме­хи­ко (1942-1946 годы) и фи­ло­ло­гическом факультете Ко­лум­бий­ско­го университета (1947-1949 годы). В Ни­ка­ра­гуа ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­поль­ной борь­бе про­тив дик­та­ту­ры. В 1954 году эмиг­ри­ро­вал в США, где при­нял сан свя­щен­ни­ка (1965 год). Пы­тал­ся на прак­ти­ке реа­ли­зо­вать идею спра­вед­ли­во­го об­ще­ст­ва в со­з­дан­ной им на од­ном из ост­ро­вов озера Ни­ка­ра­гуа хри­сти­ан­ской об­щи­не (1965-1977 годы). В 1979-1988 годах Карденаль - министр куль­ту­ры Ни­ка­ра­гуа. Ху­дожественное твор­че­ст­во Карденаля, от­ра­зив­шее влия­ние С. Валь­е­хо, П. Не­ру­ды, Э. Па­ун­да и других, от­ли­ча­ют со­ци­аль­ная на­прав­лен­ность, син­тез хри­сти­ан­ских идей с мар­ксиз­мом. Стрем­ле­ние унич­то­жить гра­ни­цы ме­ж­ду сти­хом и про­зой про­яви­лось во вклю­че­нии в ли­рические про­из­ве­де­ния до­ку­мен­таль­ных ис­точ­ни­ков: по­этические сборники «Час О» («Hora O», 1960 год), «Эпи­грам­мы» («Epigra­mas», 1961 год), «Мо­лит­ва за Мэ­ри­лин Мон­ро и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Oración por Marilyn Mon­roe y otros poemas», 1965 год), «Хва­ла аме­ри­кан­ским ин­дей­цам» («Ho­menaje a los indios americanos», 1965 год), «На Ку­бе» («En Cuba», 1972 год), «Кос­ми­че­ская пес­ня» («Cántico cósmico», 1989 год), «Те­ле­скоп в чёр­ной но­чи» («Telescopio en la noche oscura», 1993 год) и другие. Ав­тор пуб­ли­ци­стических ста­тей, вос­по­ми­на­ний и др.

Сочинения:

Obras completas. Managua, 1995;

Memo­rias. Madrid, 2005–. Vol. 1–.

Л.Г. Хо­ре­ва