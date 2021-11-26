КАРДЕНАЛЬ ЭРНЕСТО
КАРДЕНАЛЬ ЭРНЕСТО - никарагуанский поэт, общественный деятель.
Выходец из аристократической семьи, учился на факультете филологии и философии Национального универсиьтета Мехико (1942-1946 годы) и филологическом факультете Колумбийского университета (1947-1949 годы). В Никарагуа активно участвовал в подпольной борьбе против диктатуры. В 1954 году эмигрировал в США, где принял сан священника (1965 год). Пытался на практике реализовать идею справедливого общества в созданной им на одном из островов озера Никарагуа христианской общине (1965-1977 годы). В 1979-1988 годах Карденаль - министр культуры Никарагуа. Художественное творчество Карденаля, отразившее влияние С. Вальехо, П. Неруды, Э. Паунда и других, отличают социальная направленность, синтез христианских идей с марксизмом. Стремление уничтожить границы между стихом и прозой проявилось во включении в лирические произведения документальных источников: поэтические сборники «Час О» («Hora O», 1960 год), «Эпиграммы» («Epigramas», 1961 год), «Молитва за Мэрилин Монро и другие стихотворения» («Oración por Marilyn Monroe y otros poemas», 1965 год), «Хвала американским индейцам» («Homenaje a los indios americanos», 1965 год), «На Кубе» («En Cuba», 1972 год), «Космическая песня» («Cántico cósmico», 1989 год), «Телескоп в чёрной ночи» («Telescopio en la noche oscura», 1993 год) и другие. Автор публицистических статей, воспоминаний и др.
Сочинения:
Obras completas. Managua, 1995;
Memorias. Madrid, 2005–. Vol. 1–.
Л.Г. Хорева