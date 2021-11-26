КАРДЕН ПЬЕР
КАРДЕН ПЬЕР - французский модельер, дизайнер, член Института Франции (1992 год).
С 1945 года живёт в Париже, где вначале обучался архитектуре, работал в фирмах Пакена и Э. Скьяпарелли, с 1947 года – у К. Диора. В 1950 году открыл своё ателье, занимавшееся изготовлением театральных костюмов и масок. В 1953 году создал первую коллекцию женской одежды, открыл фирменные магазины «Ева» и «Адам» (оба - 1954 год). В 1953-1993 годах член Синдиката высокой моды (от-кутюр). В своих моделях одежды Карден разрабатывает подчёркнуто «геометрический» стиль, где доминируют выразительный силуэт (прямой или зауженный книзу, юбки-«тюльпаны», мягкие воротники-лепестки, квадратные плечи в мужском костюме и т. д.), чистые цвета. Карден часто использует декоративные металлические кольца, аппликации, узоры и прорезные фестоны, искусственные цветы и огромные пуговицы. С 1946 года Карден работает в области кино (костюмы и маски по эскизам К.Ж. Берара для фильма «Красавица и чудовище» Ж. Кокто). Инициатор «футурологического» стиля в одежде («Kosmos-Look»), Карден оказал большое влияние на художников научно-фантастических фильмов. Создаёт также модели спортивной одежды (для участников Олимпиады 1972 года в Мюнхене), обуви, аксессуаров; проекты в сфере рекламы товаров, дизайна автомобилей, мебели (с 1977 года) и т. п. Владелец театра «Эспас Пьер Карден» (открылся в 1971 году; также художественный руководитель), сети ресторанов «У Максима» в Париже (с 1981 года) и других столицах мира. Среди учеников и последователей - Ж.П. Готье, К. Монтана, А. Оливье.
Деятельность Кардена тесно связана с Россией. Он исполнял костюмы для М.М. Плисецкой [балеты «Анна Каренина» (1972 год) и «Чайка» (1980 год) Р.К. Щедрина, т/ф «Фантазия» по И.С. Тургеневу (1976 год)], для мюзикла «"Юнона" и "Авось"» А.Л. Рыбникова (1981 год, Московский театр «Ленком»); в 1991 году состоялся показ его моделей на Красной площади в Москве; к 100-летию МХАТа создал коллекцию «Чеховские женщины» (1998 год). Музей Кардена создан в Сент-Уане близ Парижа (2006 год).
Награждён орденом Почётного легиона (1974 год).