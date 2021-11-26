КАРДЕН ПЬЕР

КАРДЕН ПЬЕР - французский мо­дель­ер, ди­зай­нер, член Института Фран­ции (1992 год).

С 1945 года жи­вёт в Па­ри­же, где вна­ча­ле обу­чал­ся ар­хи­тек­ту­ре, ра­бо­тал в фир­мах Па­ке­на и Э. Скья­па­рел­ли, с 1947 года – у К. Дио­ра. В 1950 году от­крыл своё ате­лье, за­ни­мав­шее­ся из­го­тов­ле­ни­ем те­ат­раль­ных кос­тю­мов и ма­сок. В 1953 году соз­дал пер­вую кол­лек­цию жен­ской оде­ж­ды, от­крыл фир­мен­ные ма­га­зи­ны «Ева» и «Адам» (оба - 1954 год). В 1953-1993 годах член Син­ди­ка­та вы­со­кой мо­ды (от-ку­тюр). В сво­их мо­де­лях оде­ж­ды Карден раз­ра­ба­ты­ва­ет под­чёрк­ну­то «гео­мет­ри­че­ский» стиль, где до­ми­ни­ру­ют вы­ра­зительный си­лу­эт (пря­мой или за­ужен­ный кни­зу, юб­ки-«тюль­па­ны», мяг­кие во­рот­ни­ки-ле­пе­ст­ки, квад­рат­ные пле­чи в муж­ском кос­тю­ме и т. д.), чис­тые цве­та. Карден час­то ис­поль­зу­ет де­ко­ра­тив­ные ме­тал­лические коль­ца, ап­пли­ка­ции, узо­ры и про­рез­ные фес­то­ны, ис­кусственные цве­ты и ог­ром­ные пу­го­ви­цы. С 1946 года Карден ра­бо­та­ет в об­лас­ти ки­но (кос­тю­мы и мас­ки по эс­ки­зам К.Ж. Бе­ра­ра для фильма «Кра­са­ви­ца и чу­до­ви­ще» Ж. Кок­то). Ини­циа­тор «фу­ту­ро­ло­ги­че­ско­го» сти­ля в оде­ж­де («Kos­mos-Look»), Карден ока­зал боль­шое влия­ние на ху­дож­ни­ков на­учно-фан­та­стических филь­мов. Соз­да­ёт так­же мо­де­ли спор­тив­ной оде­ж­ды (для уча­ст­ни­ков Олим­пиа­ды 1972 года в Мюн­хе­не), обу­ви, ак­сес­суа­ров; про­ек­ты в сфе­ре рек­ла­мы то­ва­ров, ди­зай­на ав­то­мо­би­лей, ме­бе­ли (с 1977 года) и т. п. Вла­де­лец те­ат­ра «Эс­пас Пьер Кар­ден» (от­крыл­ся в 1971 году; так­же художественный руководитель), се­ти рес­то­ра­нов «У Мак­си­ма» в Па­ри­же (с 1981 года) и других сто­ли­цах ми­ра. Сре­ди уче­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей - Ж.П. Го­тье, К. Мон­та­на, А. Оли­вье.

Дея­тель­ность Кардена тес­но свя­за­на с Рос­си­ей. Он ис­пол­нял кос­тю­мы для М.М. Пли­сец­кой [ба­ле­ты «Ан­на Ка­ре­ни­на» (1972 год) и «Чай­ка» (1980 год) Р.К. Щед­ри­на, т/ф «Фан­та­зия» по И.С. Тур­ге­не­ву (1976 год)], для мю­зик­ла «"Юно­на" и "Авось"» А.Л. Рыб­ни­ко­ва (1981 год, Московский те­атр «Лен­ком»); в 1991 году со­сто­ял­ся по­каз его мо­де­лей на Крас­ной площади в Мо­ск­ве; к 100-ле­тию МХАТ а соз­дал кол­лек­цию «Че­хов­ские жен­щи­ны» (1998 год). Му­зей Кардена соз­дан в Сент-Уа­не близ Па­ри­жа (2006 год).

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1974 год).