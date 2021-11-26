КАРАСЛАВОВ ГЕОРГИ СЛАВОВ

КАРАСЛАВОВ ГЕОРГИ СЛАВОВ - болгарский пи­са­тель.

Учил­ся в Со­фий­ском университете (1928 год; ис­клю­чён по по­ли­тическим мо­ти­вам) и в Кар­ло­вом университете в Пра­ге (1929-1930 годы). Уча­ст­ник Сен­тябрь­ско­го вос­ста­ния 1923 года. В 1947-1949 годах ди­рек­тор те­ат­ра «Иван Ва­зов» (Со­фия); в 1952-1958 годах главный ре­дак­тор журнала «Сеп­тем­ври». Пе­ча­тал­ся с 1919 года. В со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гических ро­ма­нах «Дур­ман» («Та­тул», 1938 год) и «Сно­ха» («Сна­ха», 1942 год) Караславов ис­сле­до­вал осо­бен­но­сти национального ха­рак­те­ра болгарских кре­сть­ян. Для по­сле­во­ен­ных по­вес­тей («Тан­го», 1946 год, и другие) ха­рак­тер­ны экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти ком­по­зи­ции. Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Караславова - цикл ро­ма­нов «Обыч­ные лю­ди» («Обик­но­ве­ни хо­ра», 1952-1975 годы), по­свя­щён­ный ис­то­рии Бол­га­рии с пе­рио­да 1-й ми­ро­вой вой­ны по 1944 год. На русский язык со­чи­не­ния Караславова пе­ре­во­ди­лись с 1949 года.

Сочинения:

Из­бра­ни про­из­ве­де­ния. Со­фия, 1978-1979 годы. Т. 1-10;

Из­бран­ное. М., 1983 год. Т. 1-2.