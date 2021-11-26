ИТИКАВА КОН
ИТИКАВА КОН - японский режиссёр, сценарист.
После окончания в 1933 году технического колледжа в Осаке начал работать в кино как ассистент режиссёра. Как режиссёр дебютировал кукольным фильмом «Девушка из храма Додзё» (1946 год).
Среди ранних работ - комедии и мелодрамы («Цветы расцветают» и «365 ночей», обе 1948 год; «Сансиро с Гиндзы», 1950 год; «Любовники», 1951 год; «Господин Пу» и «Возлюбленный», обе 1953 год; «Миллионер», 1954 год; «Переполненный трамвай», 1957 год). Этапным для киноискусства Японии стал фильм «Комната насилия» (по С. Исихаре, 1956 год), отразивший смятение и протест послевоенного «потерянного поколения».
В поиске новых выразительных средств и жизненного материала Итикава обращается к различным жанрам - от комедии до психологической драмы, значительное место в его творчестве занимают литературные экранизации: «Сердце» (по С. Нацумэ, 1955 год), «Большой пожар» (по Ю. Мисиме, 1958 год), «Ключ» (по Д. Танидзаки, 1959 год, премия Международного кинофестиваля в Канне).
Среди фильмов антивоенной тематики наиболее известны «Бирманская арфа» (1956 год, премия Международного кинофестиваля в Венеции) и «Полевые огни» (1959 год, премия Международного кинофестиваля в Локарно). В конце 1970-х годов увлёкся экранизациями детективно-мистических романов С. Ёкомидзо (смотрите Детектив): «Семейство Инугами» (1976 год), «Дьявольская считалочка» и «Остров-тюрьма» (обе 1977 год), «Королева пчёл» (1978 год).
Экспериментируя в области формы, поставил фильм «Огненная птица» (1978 год), в котором анимация сочеталась с игрой актёров. Среди других фильмов: «Месть актёра» и «В одиночку через Тихий океан» (оба 1963 год), «Токийская олимпиада» (1965 год, документальный), «Пуговичная война Топпу Джиджи» (1967 год, кукольный), «Молодость» (1968 год), «Любить снова» (1971 год), «Странники» (1973 год), «Актриса кино» (1987 год, документальный, посвящён К. Танака), «Журавль» (1988 год), «Синсэнгуми» (анимационный) и «Дора-Хэйта» (по сценарию А. Куросавы), оба 2000 год; «Убийца клана Инугами» (2006 год). Работает на ТВ.
Иллюстрация:
К. Итикава. Кадр из фильма «Бирманская арфа». 1956. Взято с архива БРЭ.
Сочинения:
Кон. Киото, 1999 (совместно с Таникава Сюнтаро, на япон. яз.).