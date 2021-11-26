ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ - на­прав­ле­ние в американской куль­тур­ной ан­тро­по­ло­гии конца 1970-х - начала 1990-х годов.

Сфор­ми­ро­ва­лось как про­дол­же­ние идей, раз­ви­вав­ших­ся на ор­га­ни­зо­ван­ной Т. Пар­сон­сом и К. Клак­хо­ном ка­фед­ре со­ци­аль­ных от­но­ше­ний Гар­вард­ско­го университета в 1950-х годах и за­тем раз­ви­тых её вы­пу­ск­ни­ка­ми К. Гир­цем, Д. Шней­де­ром и др. в Чи­каг­ском ун-те в 1960-х годов Яд­ро интерпетативной антропологии пер­во­на­чаль­но со­ста­ви­ли уче­ни­ки и кол­ле­ги Гир­ца по Чи­каг­ско­му университету и Прин­стон­ско­му институту выс­ших ис­сле­до­ва­ний (Д. Мар­кус, М. Фи­шер, Ш. Орт­нер, Р. Ро­саль­до, М. Ро­саль­до, П. Ра­би­ноу, Д. Клиф­форд, Д. Бун); впо­след­ст­вии к на­прав­ле­нию примк­ну­ли уче­ни­ки вто­ро­го по­ко­ле­ния (Р. Ханд­лер, Д. Фо­би­он), а так­же американские ан­тро­по­ло­ги и куль­ту­ро­ло­ги С. Тай­лер, Э. Бру­нер, Р. Ваг­нер, Т. Ма­рань­яо, В. Кра­пан­за­но, Ш. Трэ­вик, английские ан­тро­по­ло­ги М. Стре­терн, Т. Асад и др.

Интерпетативная антропология воз­ник­ла как ре­ак­ция на по­зи­ти­визм и сци­ен­тизм (ис­кусственное жан­ро­вое упо­доб­ле­ние ес­те­ст­вен­ным нау­кам) американской ан­тро­по­ло­гии 1960-1970-х годов в про­ти­во­по­лож­ность им, интерпетативная антропология де­ла­ет основной ак­цент на понимании изу­чае­мых фак­тов и, опи­ра­ясь на по­ста­нов­ку эпи­сте­мо­ло­гических про­блем как в ес­те­ст­вен­ных, так и в гу­ма­ни­тар­ных нау­ках (Т. Кун, Л. Февр и др.), трак­ту­ет по­ни­ма­ние как ин­тер­пре­ти­рую­щий про­цесс (см. также Интерпертативная социология). Со­глас­но К. Гир­цу, «ан­тро­по­ло­гия - не экс­пе­ри­мен­таль­ная нау­ка, ищу­щая за­кон, а ин­тер­пре­та­тив­ная, ищу­щая зна­че­ние». Са­ма фик­са­ция фак­тов учё­ным есть из­на­чаль­но ин­тер­пре­та­ция, обу­слов­лен­ная спе­ци­фическими тра­ди­ция­ми и ус­ло­вия­ми вос­при­ятия. Куль­ту­ра пред­ста­ёт как текст, ко­то­рый про­чи­ты­ва­ет­ся по-раз­но­му не толь­ко раз­ны­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми, но и од­ним и тем же ис­сле­до­ва­те­лем в раз­ных об­стоя­тель­ст­вах. Ин­тер­пре­та­ция фак­тов про­ис­хо­дит в двух ас­пек­тах, по Гир­цу, - «в чу­жой куль­ту­ре» (being there) и «в сво­ей куль­ту­ре» (being here). Ан­тро­по­ло­гическое зна­ние рас­смат­ри­ва­ет­ся с ли­бе­раль­но-ре­ля­ти­ви­ст­ских по­зи­ций как пред­мет кон­сен­су­са, дос­ти­гае­мо­го бла­го­да­ря диа­ло­гу ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми «соци­аль­но­го раз­го­во­ра». Цель ан­тро­по­ло­гии (как и лю­бо­го гу­ма­ни­тар­но­го по­зна­ния во­об­ще) - рас­ши­ре­ние гра­ниц об­ще­че­ло­ве­че­ско­го раз­го­во­ра. За­да­ча ан­тро­по­ло­га - ана­лиз мно­го­го­лос­но­сти и мно­го­знач­но­сти это­го раз­го­во­ра. При этом клю­че­вое зна­че­ние при­да­ёт­ся куль­тур­но­му пе­ре­во­ду на двух уров­нях: пе­ре­во­ду смы­слов и цен­но­стей другой куль­ту­ры на язык смы­слов и цен­но­стей соб­ст­венной; пе­ре­во­ду лич­но­го опы­та, транс­фор­ми­ро­ван­но­го дан­ным диа­ло­гом, на кон­цеп­ту­аль­ный язык на­учного дис­кур­са. Ис­хо­дя из это­го, важ­ней­шее зна­че­ние при­об­ре­ли ча­ст­ные эпи­сте­мо­ло­гические про­бле­мы - про­бле­мы ус­ло­вий на­блю­де­ния и осо­бен­но­стей про­из­вод­ст­ва зна­ния в по­ле­вых ус­ло­ви­ях, его ре­пре­зен­та­ции в на­учной мо­но­гра­фии, стра­те­гий куль­тур­но­го пе­ре­во­да в жан­рах раз­ных на­учных школ и т. д. Под­ход интерпетативной антропологии к ан­тро­по­ло­гическому зна­нию по­тре­бо­вал но­вых ме­то­до­ло­гических ус­та­но­вок, куль­тур­ной кри­ти­ки ан­тро­по­ло­гом ус­та­нов­ле­ний соб­ст­вен­но­го об­ще­ст­ва.

В про­ти­во­по­лож­ность по­ни­ма­нию куль­ту­ры как не­де­ли­мой и ста­тич­ной мо­де­ли в американской ан­тро­по­ло­гии 1-й половине XX века, интерпетативная антропология ви­дит в ней ком­плекс ди­на­мич­ных и взаи­мо­про­ни­каю­щих сис­тем, на ос­но­ве ко­то­рых че­ло­век фор­ми­ру­ет своё нор­ма­тив­ное ви­де­ние ми­ра и по­ве­де­ние, то есть пе­ре­во­дит по­лу­чен­ные от них им­пуль­сы в кар­ти­ну сво­его внутреннего опы­та и субъ­ектив­ной обы­ден­ной ре­аль­но­сти. В жиз­ни че­ло­ве­ка не­об­хо­ди­мо на­сту­па­ют мо­мен­ты, ко­гда эта обы­ден­ная кар­ти­на ре­аль­но­сти ста­но­вит­ся не­аде­к­ват­ной. То­гда он соз­на­тель­но или не­соз­на­тель­но вы­хо­дит за пре­де­лы внутреннего по­ни­ма­ния ми­ра, ис­прав­ляя ра­нее вос­при­ня­тые им по­ня­тия по­ня­тия­ми, по­лу­чае­мы­ми из «транс­цен­дент­ных» (по срав­не­нию с обы­ден­ной ре­аль­но­стью) куль­тур­ных сис­тем: ре­ли­гии, идео­ло­гии, нау­ки, ис­кус­ст­ва и т. д. Бу­ду­чи скор­рек­ти­ро­ван­ны­ми, по­ня­тия сно­ва не­за­мет­но всту­па­ют в об­ласть внутреннего ор­ди­нар­но­го смыс­ла. Весь про­цесс жиз­ни, та­ким об­ра­зом, про­хо­дит в ду­аль­ном, диа­лек­ти­че­ском един­ст­ве субъ­ек­тив­ной ре­аль­но­сти и её куль­тур­но пре­об­ра­зо­ван­ной кар­ти­ны.

Для бо­лее пол­но­го от­ра­же­ния этой мно­го­знач­но­сти и мно­го­уров­не­во­сти куль­ту­ры в ан­тро­по­ло­гическом ис­сле­до­ва­нии пред­ла­га­ет­ся ме­тод сис­тем­но­го ана­ли­за, а так­же при­ём на­сы­щен­но­го опи­са­ния (thick description), под­ра­зу­ме­ваю­щий вы­чле­не­ние ло­ка­ли­зо­ван­ных ре­пре­зен­та­тив­ных си­туа­ций, ко­то­рые под­вер­га­ют­ся мно­го­сто­рон­не­му ана­ли­зу с раз­ных то­чек зре­ния. «Дра­ма­тур­ги­че­ская» мо­дель куль­ту­ры, ха­рак­тер­ная в осо­бен­но­сти для тру­дов К. Гир­ца, и при­ём на­сы­щен­но­го опи­са­ния в интерпетативной антропологии ока­за­ли влия­ние не толь­ко на ан­тро­по­ло­гические, но и на ис­то­рические ис­сле­до­ва­ния по­след­ней четверти XX века, осо­бен­но на «но­вую куль­тур­ную ис­то­рию», в ча­ст­но­сти на ис­то­ри­ков «прин­стон­ской шко­лы» (Р. Дарн­тон, Н. З. Дэ­вис и др.).

Кри­ти­куя со­хра­няв­шую­ся в ан­тро­по­ло­гических ис­сле­до­ва­ни­ях «им­пе­риа­ли­сти­че­скую» мен­таль­ность и со­про­во­ж­даю­щий её в тео­ре­тическом смыс­ле эво­лю­ци­он­но-уни­фи­ка­тор­ский под­ход, интерпетативная антропология вы­сту­па­ла про­тив по­ни­ма­ния объ­ек­та ан­тро­по­ло­гии в па­ра­диг­маль­но ар­хаи­зи­ро­ван­ной фор­ме как «уда­лён­но­го» во вре­ме­ни и про­стран­ст­ве, «не­раз­ви­то­го» с со­ци­аль­ной или куль­тур­ной точ­ки зре­ния, «при­ми­тив­но­го» по ор­га­ни­за­ции и вы­дви­ну­ла тре­бо­ва­ние «ре­пат­риа­ции» ан­тро­по­ло­гии - пе­ре­не­се­ния объ­ек­та ис­сле­до­ва­ний из эк­зо­ти­че­ских реа­лий «до­мой», т. е. об­ра­ще­ния к изу­че­нию то­го, что кон­сти­туи­ру­ет соб­ст­вен­ное современное об­ще­ст­во и его куль­ту­ру.

По­сле­до­ва­те­ли интерпетативной антропологии при­зы­ва­ли к кри­тическому пе­ре­смот­ру мо­де­ли «че­ты­рёх об­лас­тей» (four-field approach), на ко­то­рые на­чи­ная с Ф. Боаса раз­де­ля­ет­ся американская ан­тро­по­ло­гия (куль­тур­ная ан­тро­по­ло­гия, фи­зи­че­ская ан­тро­по­ло­гия, ар­хео­ло­гия и лин­гвис­ти­ка), и при­зы­ва­ли к бо­лее ши­ро­ким взаи­мо­дей­ст­ви­ям ан­тро­по­ло­гии с фи­ло­со­фи­ей, со­цио­ло­ги­ей, по­лит­эко­но­ми­ей и другими об­лас­тя­ми гу­ма­ни­тар­но­го и об­щественно-на­учного зна­ния.

Интерпетативная антропология пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние как оформ­лен­ное на­прав­ле­ние к середине 1990-х годов К это­му вре­ме­ни мно­гие её по­сту­ла­ты бы­ли ус­вое­ны ан­тро­по­ло­гич. со­об­ще­ст­вом (в ча­ст­но­сти, бы­ли ис­поль­зо­ва­ны скла­ды­ваю­щей­ся в это вре­мя дис­ци­п­ли­ной Cultural Studies) и другими нау­ка­ми (по­ли­то­ло­ги­ей со­цио­ло­ги­ей, ис­то­ри­ей).

Дополнительная литература:

Rosaldo M. Knowledge and passion. Camb., 1980;

Boon J. Other tribes, other scri­bes. Camb., 1982;

Writing culture / Ed. J. Clif­ford, G. Marcus. Berk.; L., 1986;

Clifford J. The predicament of culture. Camb., 1988;

Geertz C. Works and lives. Stanford, 1988;

Handler R. Nationalism and the politics of culture in Quebec. Madison, 1988.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)