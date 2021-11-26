ИНТЕРНЕТ

ИНТЕРНЕТ (англ. INTERconnected NETworks – со­еди­нён­ные се­ти) - все­мир­ная ком­пь­ю­тер­ная сеть, мно­же­ст­во уз­лов ко­то­рой со­став­ля­ют взаи­мо­дей­ст­вую­щие по еди­ным пра­ви­лам ком­пь­ю­те­ры и ком­пью­тер­ные уст­рой­ст­ва, ра­бо­таю­щие в со­ста­ве не­за­ви­си­мых па­кет­ных се­тей с различными ар­хи­тек­ту­ра­ми, тех­ническими ха­рак­те­ри­сти­ка­ми и тер­ри­то­ри­аль­ным раз­ме­ще­ни­ем.

Пра­ви­ла об­ме­на со­об­ще­ния­ми ме­ж­ду уз­ла­ми Интернета оп­ре­де­ле­ны се­мей­ст­вом про­то­ко­лов TCP/IP (сокращённо англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol - про­то­кол управ­ле­ния пе­ре­да­чей / ин­тер­нет-про­то­кол) и его по­сле­дую­щи­ми рас­ши­ре­ния­ми и про­дол­же­ния­ми (см. Про­то­кол).

Интернет слу­жит ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­рой элек­трон­ной поч­ты, Все­мир­ной пау­ти­ны, по­ис­ко­вых сис­тем, ин­тер­нет-те­ле­фо­нии и других сер­ви­сов (служб), ши­ро­ко при­ме­няе­мых при ин­фор­ма­ти­за­ции об­ра­зо­ва­ния, нау­ки, эко­но­ми­ки, государственного управ­ле­ния и других ви­дов дея­тель­но­сти. Интернет яв­ля­ет­ся од­ним из вы­даю­щих­ся дос­ти­же­ний нау­ки и тех­ни­ки XX века, а так­же су­ще­ст­вен­ным фак­то­ром гло­ба­ли­за­ции, со­дей­ст­вую­щим доб­ро­воль­но­му объ­е­ди­не­нию лю­дей раз­ных стран.

Прин­ци­пы по­строе­ния и функ­цио­ни­ро­ва­ния. Се­ти, со­еди­няе­мые Интернетом, име­ют стан­дарт­ные ар­хи­тек­ту­ры па­кет­ных се­тей (англ. packet-switching network – сеть па­кет­ной ком­му­та­ции, па­кет­ная сеть). По тех­но­ло­гии па­кет­ной ком­му­та­ции от­прав­ляе­мые со­об­ще­ния (веб-стра­ни­цы, элек­трон­ные пись­ма и др.) ав­то­ма­ти­че­ски раз­би­ва­ют­ся на бло­ки оп­ре­де­лён­но­го фор­ма­та, на­зы­вае­мые па­ке­та­ми. Каж­дый па­кет име­ет за­го­ло­вок с ад­ре­са­ми уз­ла-по­лу­ча­те­ля и уз­ла-от­пра­ви­те­ля. При об­ме­не со­об­ще­ния­ми ме­ж­ду уз­ла­ми различных се­тей па­ке­ты од­но­го и то­го же со­об­ще­ния мо­гут дос­тав­лять­ся по раз­ным мар­шру­там. Вы­бор мар­шру­тов и дос­тав­ку па­ке­тов по ад­ре­сам осу­ще­ст­в­ля­ют специальные ком­пь­ю­те­ры - IP-мар­шру­ти­за­то­ры. При об­на­ру­же­нии по­вре­ж­дён­ных или не­дос­таю­щих па­ке­тов с уз­ла-по­лу­ча­те­ля ав­то­ма­ти­че­ски по­сы­ла­ет­ся за­прос на по­втор­ную пе­ре­да­чу тре­буе­мых па­ке­тов. Ко­гда все па­ке­ты по­лу­че­ны и при­зна­ны пра­виль­ны­ми, со­об­ще­ние ав­то­ма­ти­че­ски со­би­ра­ет­ся и ста­но­вит­ся дос­туп­ным при­клад­ной про­грам­ме, ра­бо­таю­щей с со­об­ще­ния­ми дан­но­го ти­па (например, брау­зе­ру, ес­ли со­об­ще­ние - веб-стра­ни­ца).

При­сое­ди­не­ние се­ти, отдельного ком­пь­ю­те­ра или ком­пь­ю­тер­но­го уст­рой­ст­ва к Интернету не ог­ра­ни­чи­ва­ет их функ­цио­наль­ные воз­мож­но­сти. Для со­еди­няе­мых Интернетом се­тей не ус­та­нов­ле­но ог­ра­ни­че­ний по мас­шта­бу, мес­там раз­ме­ще­ния, ха­рак­те­ри­сти­кам се­те­вой сре­ды пе­ре­да­чи (про­вод­ной или бес­про­вод­ной), при­ме­няе­мым про­грамм­но-ап­па­рат­ным сред­ст­вам и др. Про­грам­мы на ком­пь­ю­те­рах и ком­пь­ю­тер­ных уст­рой­ст­вах, ра­бо­та ко­то­рых свя­за­на с Интернетом, долж­ны под­дер­жи­вать се­мей­ст­во про­то­ко­лов TCP/IP, его по­сле­дую­щие рас­ши­ре­ния и про­дол­же­ния. Для меж­се­те­вых со­еди­не­ний в Интернете при­ме­ня­ют­ся про­вод­ные и бес­про­вод­ные (ра­дио, в том числе спут­ни­ко­вые) ка­на­лы свя­зи, а меж­се­те­вое взаи­мо­дей­ст­вие при об­ме­не со­об­ще­ния­ми обес­пе­чи­ва­ет­ся с по­мо­щью IP-мар­шру­ти­за­то­ров и другого обо­ру­до­ва­ния.

Пра­ви­ла функ­цио­ни­ро­ва­ния Интернета оп­ре­де­ле­ны де­сят­ка­ми про­то­ко­лов, вхо­дя­щих в се­мей­ст­во TCP/IP, ко­то­рое по­лу­чи­ло своё название по име­нам основных про­то­ко­лов [TCP (транс­пор­ти­ров­ки со­об­ще­ний) и IP (об­ра­бот­ки ад­ре­сов и вы­бо­ра мар­шру­тов дос­тав­ки па­ке­тов)]. В со­от­вет­ст­вии с про­то­ко­лом IP ка­ж­дый узел Интернета по­лу­ча­ет дво­ич­ный IP-ад­рес (Internet Protocol Address), при­над­ле­жа­щий про­стран­ст­ву гло­баль­ных уни­каль­ных ад­ре­сов. По вер­сии IPv4 про­то­ко­ла IP дли­на IP-ад­ре­са со­став­ля­ет 32 би­та, а по вер­сии IPv6 про­то­ко­ла IP сле­дую­ще­го по­ко­ле­ния - 128 бит. Для удоб­ст­ва их вос­при­ятия че­ло­ве­ком су­ще­ст­ву­ет несколько форм за­пи­си IP-ад­ре­сов. Ад­ре­са IPv4 за­пи­сы­ва­ют в ви­де че­ты­рёх де­ся­тич­ных чи­сел, раз­де­лён­ных точ­ка­ми (например, 193.27.41.108), ад­ре­са IPv6 - в ви­де вось­ми ше­ст­на­дца­те­рич­ных чи­сел, раз­де­лён­ных двое­то­чия­ми (например, 1080:0:0:0:8:800:200C:417A) или в другом ви­де. Максимальное чис­ло IP-ад­ре­сов на ка­ж­дом эта­пе раз­ви­тия Интернета оп­ре­де­ля­ет­ся дей­ст­вую­щей вер­си­ей IP-про­то­ко­ла: вер­сия IPv4 под­дер­жи­ва­ет 232 (4294967296) IP-ад­ре­сов, а IPv6 - 2128. С рос­том по­пу­ляр­но­сти Интернета рас­тёт по­треб­ность в IP-ад­ре­сах, по­сколь­ку сер­ви­сы Интернета ис­поль­зу­ют­ся с при­ме­не­ни­ем ста­цио­нар­ных и мо­биль­ных ком­пь­ю­те­ров, ком­му­ни­ка­то­ров и различных ком­пь­ю­тер­ных уст­ройств, встро­ен­ных в транс­порт­ные сред­ст­ва, бы­то­вую тех­ни­ку и др. При за­пи­си ад­ре­сов ре­сур­сов, раз­ме­щён­ных на веб-сер­ве­рах, по­ис­ко­вых сер­ве­рах и др., пре­ду­смот­ре­на воз­мож­ность вме­сто чи­сло­вых ад­ре­сов при­ме­нять бу­к­вен­но-циф­ро­вые име­на уз­лов Интернета. Та­кие име­на стро­ят­ся по пра­ви­лам сис­те­мы до­мен­ных имён (DNS – Do­main Name System, см. До­мен), пред­став­ляю­щей со­бой рас­пре­де­лён­ный ме­ха­низм ото­бра­же­ния до­мен­ных имён (например, www.isoc.org) в IP-ад­ре­са.

При­ме­не­ние TCP/IP обес­пе­чи­ва­ет дос­та­точ­но эф­фек­тив­ную пе­ре­да­чу па­ке­тов ме­ж­ду уз­ла­ми Интернета, как угод­но уда­лён­ны­ми друг от дру­га. Ка­че­ст­во функ­цио­ни­ро­ва­ния Интернета су­ще­ст­вен­но за­ви­сит от про­из­во­ди­тель­но­сти IP-мар­шру­ти­за­то­ров, про­пу­ск­ной спо­соб­но­сти (из­ме­ряе­мой бит/с) со­еди­няю­щих их ка­на­лов свя­зи и про­из­во­ди­тель­но­сти другого обо­ру­до­ва­ния, при­ме­няе­мо­го для осу­ще­ст­в­ле­ния меж­се­те­во­го взаи­мо­дей­ст­вия.

Что­бы поль­зо­вать­ся сер­ви­са­ми Интернета, не­об­хо­ди­мо на до­го­вор­ной ос­но­ве под­клю­чить­ся к се­ти од­но­го из ин­тер­нет-про­вай­де­ров (Internet Service Provider). Сре­ди пре­дос­тав­ляе­мых ви­дов дос­ту­па наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны дос­туп по вы­де­лен­но­му ка­на­лу (ка­бель­но­му или ра­дио), спут­ни­ко­вый дос­туп и дос­туп по ком­му­ти­руе­мо­му те­ле­фон­но­му ка­на­лу с ис­поль­зо­ва­ни­ем мо­де­ма. Поль­зо­ва­те­ли, имею­щие дос­туп в Интернет, вы­би­ра­ют, ко­гда и ка­кие сер­ви­сы Интернета ис­поль­зо­вать, а про­вай­де­ры - ко­гда и ка­кие пре­дос­тав­лять.

Нор­маль­ное функ­цио­ни­ро­ва­ние и раз­ви­тие Интернета воз­мож­но при ус­ло­вии, что про­ек­ти­ров­щи­ки, ин­тер­нет-про­вай­де­ры и др. стро­го сле­ду­ют от­кры­тым про­то­ко­лам и про­це­ду­рам, оп­ре­де­лён­ным дей­ст­вую­щи­ми ин­тер­нет-стан­дар­та­ми. Их раз­ра­бот­кой за­ни­ма­ет­ся от­кры­тое ме­ж­ду­народное со­об­ще­ст­во про­фес­сио­на­лов IETF (In­ter­net Engineering Task Force - Объ­е­ди­нение групп ин­тер­нет-про­ек­ти­ро­ва­ния). IETF на доб­ро­воль­ных на­ча­лах объ­е­ди­ня­ет про­ек­ти­ров­щи­ков, ис­сле­до­ва­те­лей, ин­тер­нет-про­вай­де­ров и др. IETF вхо­дит в ме­ж­ду­народную не­ком­мер­че­скую профессиональную организацию ISOC (The Internet Society - Общество Ин­тер­не­та).

Как сред­ст­во гло­баль­но­го об­ме­на со­об­ще­ния­ми Интернет не яв­ля­ет­ся чьей-то соб­ст­вен­но­стью. Од­на­ко объ­ек­ты, свя­зан­ные с Интернетом [обо­ру­до­ва­ние ин­фра­струк­ту­ры Интернета (ка­бе­ли, мар­шру­ти­за­то­ры и др.), до­мен­ные име­на и сер­ви­сы Интернета, ап­па­рат­ные и про­грамм­ные сред­ст­ва ин­тер­нет-про­вай­де­ров и поль­зо­ва­те­лей, элек­трон­ные до­ку­мен­ты и др.], яв­ля­ют­ся ча­ст­ной, кор­по­ра­тив­ной, государственной или об­щественной соб­ст­вен­но­стью. Пе­ре­груз­ка обо­ру­до­ва­ния Интернета, ап­па­рат­ных средств про­вай­де­ров и поль­зо­ва­те­лей [например, мас­со­вой не­санк­цио­ни­ро­ван­ной рас­сыл­кой поч­то­вых со­об­ще­ний (спа­ма)], не­санк­цио­ни­ро­ван­ное влия­ние на ра­бо­ту ап­па­рат­ных средств и про­грамм, по­вре­ж­де­ние фай­лов до­ку­мен­тов [например, пу­тём рас­сыл­ки вре­до­нос­ных про­грамм (см. Ви­рус в ин­фор­ма­ти­ке)], не­санк­цио­ни­ро­ван­ное ис­поль­зо­ва­ние сер­ви­сов Интернета и элек­трон­ных до­ку­мен­тов - всё это от­но­сит­ся к на­ру­ше­ни­ям дей­ст­вую­щих в раз­ви­тых стра­нах за­ко­нов. Спе­ци­фи­ка за­дач нор­ма­тив­но-пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния ис­поль­зо­ва­ния Интернета оп­ре­де­ля­ет­ся от­кры­то­стью Интернета и ме­ж­ду­народным ха­рак­те­ром при­ме­не­ния сер­ви­сов элек­трон­ной ком­мер­ции, дис­тан­ци­он­но­го обу­че­ния и др. Сре­ди ак­ту­аль­ных юри­дических за­дач: ох­ра­на ав­тор­ских и иных ис­клю­чи­тель­ных прав на объ­ек­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти, свя­зан­ные с Интернетом; оп­ре­де­ле­ние юри­дического ста­ту­са различных ти­пов элек­трон­ных до­ку­мен­тов и сде­лок, со­вер­шае­мых с ис­поль­зо­ва­ни­ем Интернета; нор­ма­тив­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние элек­трон­ной ком­мер­ции, элек­трон­ных пла­те­жей и др.

Ис­то­рия соз­да­ния

Идея по­строе­ния ин­фор­мационной се­ти, по­доб­ной современному Интернету, бы­ла пред­ло­же­на в 1962 году Дж. Лик­лай­де­ром (США) в за­мет­ках, по­свя­щён­ных кон­цеп­ции по­строе­ния «га­лак­ти­че­ской се­ти» («Galactic Network»). Тео­ре­тическое обос­но­ва­ние па­кет­ной ком­му­та­ции при пе­ре­да­че со­об­ще­ний в ком­пь­ю­тер­ных се­тях да­но в ста­тье Л. Клейн­ро­ка (США), опуб­ли­ко­ван­ной в 1961 году. Пер­вый прак­тический шаг по пу­ти соз­да­ния Интернета был сде­лан Обо­рон­ным департаментом пе­ре­до­вых ис­сле­до­ва­тель­ских про­ек­тов ARPA (США), ко­то­рый в 1967 году пред­ста­вил план по­строе­ния па­кет­ной се­ти ARPANET. В 1969 году че­ты­ре ком­пь­ю­те­ра бы­ли со­еди­не­ны в пер­во­началь­ную кон­фи­гу­ра­цию ARPANET – сво­его ро­да за­ро­дыш Интернета. В по­сле­дую­щие го­ды чис­ло уз­лов ARPANET бы­ст­ро рос­ло пу­тём под­клю­че­ния ком­пь­ю­те­ров различных государственных ор­га­ни­за­ций и уни­вер­си­те­тов США. В 1971 году Р. Том­лин­сон (США) изо­брёл элек­трон­ную поч­ту, а в 1972 году это пер­вое из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных при­ло­же­ний Интернета бы­ло реа­ли­зо­ва­но. Клю­че­вым со­бы­ти­ем в ис­то­рии раз­ви­тия Интернета ста­ло изо­бре­те­ние Р. Ка­ном (США) се­те­во­го про­то­ко­ла, на ба­зе ко­то­ро­го в 1973 году раз­ра­бо­та­но се­мей­ст­во про­то­ко­лов TCP/IP, соз­дан­ных Ка­ном совместно с В. Сер­фом (США). TCP/IP стан­дар­ти­зи­ро­ван в 1983 году. В 1989 году реа­ли­зо­ван про­ект Все­мир­ной пау­ти­ны, раз­ра­бо­тан­ный Т. Бер­нерс-Ли (Ве­ли­ко­бри­та­ния). Ог­ром­ная по­пу­ляр­ность Все­мир­ной пау­ти­ны и элек­трон­ной поч­ты оп­ре­де­ли­ла стре­ми­тель­ный рост се­ти Интернет. Например, в 2004 году веб-сер­ве­ров на­счи­ты­ва­лось бо­лее 50 миллионов., а ком­пь­ю­те­ров и ком­пь­ю­тер­ных уст­ройств, на ко­то­рых ра­бо­та­ют брау­зе­ры (про­грам­мы-кли­ен­ты для взаи­мо­дей­ст­вия с веб-сер­ве­ра­ми), - в де­сят­ки раз боль­ше.

Вы­со­ко­му тем­пу раз­ви­тия Интернета спо­соб­ст­ву­ет то, что со вре­ме­ни его за­ро­ж­де­ния про­фес­сио­на­лы, за­ни­маю­щие­ся на­учно-тех­ническими за­да­ча­ми по­строе­ния Интернета, без за­дер­жек об­ме­ни­ва­ют­ся идея­ми и ре­ше­ния­ми, ис­поль­зуя воз­мож­но­сти Интернета. Соз­дан­ные на ос­но­ве Интернета. вир­ту­аль­ные ис­сле­до­ва­тель­ские ла­бо­ра­то­рии, кор­по­ра­тив­ные и государственные ин­фор­мационные пор­та­лы и другие при­клад­ные над­строй­ки ста­ли при­знан­ны­ми сред­ст­ва­ми под­держ­ки кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти на­учных уч­ре­ж­де­ний, кор­по­ра­ций, государственных ор­га­ни­за­ций и др. Ди­на­мич­но раз­ви­ва­ют­ся по­ис­ко­вые сис­те­мы, IP-те­ле­фо­ния, элек­трон­ная тор­гов­ля, дис­тан­ци­он­ное обу­че­ние и другие ин­тер­нет-при­ло­же­ния.

Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия

С рос­том чис­ла уз­лов и при­клад­ных сер­ви­сов Интернета воз­рас­та­ет ак­ту­аль­ность свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой про­блем: про­пу­ск­ной спо­соб­но­сти ка­на­лов, пре­се­че­ния рас­про­стра­не­ния спа­ма, ви­ру­сов и других вре­до­нос­ных воз­дей­ст­вий на Интернет. На обо­ст­ре­ние про­бле­мы про­пу­ск­ной спо­соб­но­сти су­ще­ст­вен­но влия­ет рост по­пу­ляр­но­сти сер­ви­сов, ос­но­ван­ных на тех­но­ло­ги­ях об­ме­на ви­део­со­об­ще­ния­ми вы­со­ко­го раз­ре­ше­ния в ре­жи­ме ре­аль­но­го вре­ме­ни; про­ве­де­ние ви­део­кон­фе­рен­ций с эф­фек­том те­ле­при­сут­ст­вия и др. По­пыт­ки кар­ди­наль­но­го ре­ше­ния этих и ря­да других про­блем пред­при­ни­ма­ют­ся в рам­ках на­ча­тых в США про­ек­тов «Ин­тер­нет2» (Internet2, 1996 год) и «Ин­тер­нет сле­дую­ще­го по­ко­ле­ния» (NGI - Next Generation Internet, 1997 год).

Во­про­сы пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния

Рас­про­стра­не­ние Интернета при­ве­ло к по­яв­ле­нию зна­чительного ко­ли­че­ст­ва пра­во­вых про­блем, пре­ж­де все­го в сфе­ре обес­пе­че­ния за­щи­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти. Интернет рас­смат­ри­ва­ет­ся как ос­но­ва современных ин­фор­ма­ци­он­ных (IT) тех­но­ло­гий, один из кон­цеп­ту­аль­ных эле­мен­тов, спо­соб­ст­вую­щих гло­ба­ли­за­ции и ста­нов­ле­нию ин­фор­мационного об­ще­ст­ва.

Интернет - ос­но­ва для раз­ви­тия ин­тер­нет-тор­гов­ли, со­став­ляю­щей по­сто­ян­но воз­рас­таю­щий сег­мент ми­ро­вой и отечественной эко­но­ми­ки, важ­ней­ший ин­ст­ру­мент раз­ви­тия современных национальных и ме­ж­ду­народных фи­нан­со­вых сис­тем, вклю­чая сис­те­мы пла­те­жей (наи­бо­лее из­вест­ны­ми в Рос­сии яв­ля­ют­ся Ян­декс.День­ги, Web Money, RUpay). При­ме­не­ние Интернета в эко­но­ми­ке и других сфе­рах ре­гу­ли­ру­ет­ся за­ко­на­ми об элек­трон­ной ком­мер­ции (элек­трон­ных пе­ре­во­дах и т. п.), при­ня­тых в боль­шин­ст­ве стран ми­ра, а так­же со­от­вет­ст­вую­щи­ми до­ку­мен­та­ми Ев­ро­сою­за , ООН и их ор­га­ни­за­ций.

По­сколь­ку в Интернете при­сут­ст­ву­ют доб­ро­воль­но пре­дос­тав­ляе­мые ин­фор­мационные не­ком­мерческие ре­сур­сы, об­ла­даю­щие, как и об­щественные биб­лио­те­ки и СМИ, ши­ро­той дос­ту­па, воз­ни­ка­ют пра­во­вые кол­ли­зии или по­дав­ле­ние сег­мен­тов се­ти (Ки­тай, КНДР и др.). Не­од­но­знач­но трак­ту­ет­ся национальным пра­вом и не­ком­мерческое рас­про­стра­не­ние по Интернету филь­мов, му­зы­ки, фо­то­гра­фий да­же при вы­пол­не­нии ли­цен­зи­он­ных со­гла­ше­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)