ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА - формирующаяся система философско-юридических знаний, призванная объединить в одно целое, синтезировать продуктивные идеи основных правовых школ прошлого и современности.
Краеугольные положения интегральной теории права получили разработку в XX веке в трудах американских учёных Дж. Холла, Г. Дж. Бермана и др. (т. н. интегральная юриспруденция), а также в исследованиях отечественных правоведов - Б.А. Кистяковского, Е.Н. Трубецкого, А.С. Ященко и др.
Для представителей интегральной теории право - полиморфный, многофункциональный и динамичный социальный феномен. Право понимается по-разному различными школами и направлениями в зависимости от научных подходов, интерпретаций, однако это не должно создавать конкуренции между отдельными школами, препятствовать развитию юридической науки.
Главными задачами интегральной теории права являются устранение взаимообособленного существования прежних и нынешних разнотипных правопониманий, поиск и использование методологических и теоретических достоинств, имеющихся в каждом правопонимании, установление допустимых границ плюрализма в объяснении правовых явлений и достижение оптимального единообразия.
Разумное сведение воедино положительных качеств трактовок права в естественно-правовой доктрине, в исторической школе права, в юридическом позитивизме, суммирование преимуществ мировоззренческого, логико-аналитического, психологического, социокультурного (ценностного) и других подходов к праву, по мнению представителей интегральной теории права, в максимальной степени соответствуют запросам эпохи глобализации. Некоторые важные принципы интегральной теории права носят дискуссионный характер в силу недостаточной разработанности самой интегральной теории.