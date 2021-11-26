ИКЭДА ДАЙСАКУ

ИКЭДА ДАЙСАКУ- японский общественно-политический и религиозный деятель, буддийский философ.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей современного не­о­буд­дий­ско­го дви­же­ния. Вы­хо­дец из бед­ной кре­сть­ян­ской се­мьи.

В 1947 году на­чал изу­чать буд­дизм ор­то­док­саль­ной шко­лы Ни­ти­рэ­на под руководством про­по­вед­ни­ка, пре­зи­ден­та общества Со­ка гак­кай То­да Дзё­сэй (1900-1958 годы). В 1960-1979 годах пре­зи­дент Со­ка гак­кай.

В 1964 году ос­но­вал Пар­тию спра­вед­ли­вой по­ли­ти­ки (Ко­мэй­то), со­дей­ст­во­вал соз­да­нию ме­ж­ду­народного объ­е­ди­не­ния национальных об­ществ Со­ка гак­кай (Soka gakkai International), став в 1975 году его пре­зи­ден­том. Ве­дёт ак­тив­ную про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность.