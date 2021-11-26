ИХЛАСИ ВАЛИД
ИХЛАСИ ВАЛИД - сирийский писатель, драматург.
Литературный дебют - сборник «Рассказы» (1963 год).
Привнёс в сирийску литературу проблематику и мотивы европейского экзистенциализма.
Центральная для Ихласи тема одиночества человека в современом мире претворена в романах «Зима высохшего моря» (1965 год), «Печали пепла» (1975 год), «Нора крота» (1982 год), «Врата гнева» (1984 год); в сборниках рассказов «Глина» (1971 год), «Удивление в суровых глазах» (1972 год), «Доклад» (1974 год), «Смерть моллюсков» (1978 год), «Чёрные травы» (1980 год), «О дерево…, о…» (1981 год), «Печали тётушки» (1987 год), «Жизнь, чужбина и то, что связано с ней» (1998 год). Драматургия Ихласи (сборники «Мир до и после», 1965 год, «Песни одинокого артиста», 1984 год, «Кто убивает вдову?», 1986 год) тяготеет к традициям театра абсурда.