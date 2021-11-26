ГУСА ВАЦЛАВ

ГУСА ВАЦЛАВ - чехословацкий историк, общественный деятель.

Окон­чил фи­лософский факультет Праж­ско­го уни­вер­си­те­та (1927), учил­ся во Фран­ции (1928-1929 годы) и в Государственной ар­хив­ной шко­ле в Пра­ге (1931-1934 годы). В 1934-1948 годах ра­бо­тал в различных праж­ских ар­хи­вах. С 1948 года профессор чешской ис­то­рии в Праж­ском университете , с 1952 года член-корреспондент Че­хославацкой АН. Спе­циа­лист по эко­но­мической и со­ци­аль­ной ис­то­рии XV-XVIII веков. До 2-й ми­ро­вой вой­ны при­над­ле­жал к груп­пе про­грес­сив­ных ис­то­ри­ков, близ­ких к журналу «Ис­то­рия и со­вре­мен­ность». В 1939-1945 годах уча­ст­во­вал в ан­ти­фа­ши­ст­ском Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния .

Ав­тор учеб­ни­ков по ис­то­рии Че­хо­сло­ва­кии и од­но­том­ной «Ис­то­рии Че­хо­сло­ва­кии» (1961), вы­шед­шей так­же на немецком и русском язы­ках.

Сочинения:

Tomáš Müntzer a Čechy. Praha, 1957;

Dějiny Československa. Praha, 1961;

Z čes­kých dějin. Sborník prací... Praha, 1966.