ГУСА ВАЦЛАВ
ГУСА ВАЦЛАВ - чехословацкий историк, общественный деятель.
Окончил философский факультет Пражского университета (1927), учился во Франции (1928-1929 годы) и в Государственной архивной школе в Праге (1931-1934 годы). В 1934-1948 годах работал в различных пражских архивах. С 1948 года профессор чешской истории в Пражском университете, с 1952 года член-корреспондент Чехославацкой АН. Специалист по экономической и социальной истории XV-XVIII веков. До 2-й мировой войны принадлежал к группе прогрессивных историков, близких к журналу «История и современность». В 1939-1945 годах участвовал в антифашистском Движении Сопротивления.
Автор учебников по истории Чехословакии и однотомной «Истории Чехословакии» (1961), вышедшей также на немецком и русском языках.
Сочинения:
Tomáš Müntzer a Čechy. Praha, 1957;
Dějiny Československa. Praha, 1961;
Z českých dějin. Sborník prací... Praha, 1966.