ГУЛЬДА ФРИДРИХ
ГУЛЬДА ФРИДРИХ - австрийский пианист, композитор.
В 1947 году окончил Венскую академию музыки и сценического искусства (учился по классу фортепиано Б. Зайдльхофера, по классу теории музыки Й. Маркса). 1-я премия Международного конкурса пианистов в Женеве (1946). С того же года гастролировал во многих странах Европы и Америки. С середины 1950-х годов увлекался джазом (играл также на саксофоне и флейте) и музыкой неевропейских культур, что оказало большое влияние на манеру звукоизвлечения и сценическое поведение пианиста. Нередко исполнял в одном концерте классическую и джазовую музыку. Организатор оркестра «Eurojazz», руководитель и участник многих фестивалей, объединявших музыкантов разных направлений.
Его трактовки классической музыки (среди записей - «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха, все сонаты Л. ван Бетховена, некоторые концерты В.А. Моцарта), при продуманности концепций и академической тщательности отделки, порой включали в себя элемент свободной импровизации. Автор многих вокальных и инструментальных сочинений, в т. ч. джазовых.