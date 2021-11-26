ГУАЯСАМИН ОСВАЛЬДО
ГУАЯСАМИН (Guayasamín) ОСВАЛЬДО - эквадорский художник; почетный член Академии художеств СССР (1988).
Из индейской семьи. В 1932-1941 годы учился в Национальной школе изящных искусств в Кито. В начале 1940-х годов посетил Мексику (испытал влияние Х.К. Ороско), в 1942-1946 годы - США, страны Латинской и Южной Америки, СССР. Среди основных произведений: серии картин и рисунков «Дорога слёз» (1946-1952 годы; включает циклы: «Негры», «Метисы», «Индейцы»), «Время гнева» (начали создаваться в 1962 году, все - в фонде Гуаясамина в Кито); монументальные работы - «Икар и Победа» (роспись Дома эквадорской культуры в Кито, 1948 год), «Покорение Америки человеком» («Открытие Амазонки»; роспись Дворца правительства в Кито, 1959 год), мозаика на фасаде центра «Симон Боливар» в Каракасе (Венесуэла, 1954). Писал также пейзажи, натюрморты, ню, работал в области скульптуры и ювелирного искусства, создавая изделия в традиц. индейском стиле. Живопись Гуаясамина отличается экспрессией цвета, тонкостью линейной проработки, угловатостью форм.
Иллюстрации:
О. Гуаясамин. Из серии «Время гнева». 1963. Фонд О. Гуаясамина (Кито). Архив БРЭ.