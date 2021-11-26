ГРАБАР АНДРЕ
ГРАБАР АНДРЕ (Grabar) - французский историк искусства и археолог, член Французской академии (1955).
В 1920 году эмигрировал в Болгарию, с 1922 года жил во Франции. Крупнейший исследователь позднеантичного и византийского искусства. Учился в университетах Киева, Петрограда и Страсбурга. Профессор истории искусства в университете Страсбурга (с 1928) и Школы высших исследований в Париже, заведующий кафедрой раннехристианской и византийской археологии в Коллеж де Франс (1946-1966). В своих трудах рассматривал развитие искусства Византии в историческом, теологическом и литургическом контексте, подробно разрабатывал иконографическую проблематику, писал популярные книги по средневековому искусству. В 1945 году организовал периодическое научное издание «Археологические тетради» («Cahiers archéologiques»).
Сочинения:
La peinture religieuse en Bulgarie. P., 1928;
L’Empereur dans l’art byzantin. P., 1936;
Le haut Moyen âge. Gen., 1957 (coauteur); Iconoclasme byzantin. P., 1957;
La peinture romane. Lausanne, 1958;
Byzance l’art byzantin du Moyen âge. P., 1963;
Sculptures byzantines de Constantinople. P., 1963–1976. Vol. 1–2;
L’art de la fin de l’antiquité et du Moyen âge. P., 1968. Vol. 1–3;
Les manuscrits grecs enluminés de provenance italienne. P., 1972;
Les revêtements en or et en argent des icônes byzantines du Moyen âge. Venezia, 1975;
Sculptures byzantines du Moyen âge. P., 1976;
La peinture byzantine. 2 éd. Gen., 1979;
Les voies de la création en iconographie chrétienne. P., 1979;
Christian iconography: a study of its origins. Princeton, 1980.