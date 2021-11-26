ГОРР РИТА

ГОРР РИТА - бельгийская пе­ви­ца (мец­цо-со­пра­но).

Училась в Брюссельской консерватории у В. Бови и Ж. Хёрнер. На оперной сцене дебютировала в 1949 году в Антверпене (Фрикка в «Валькирии» Р. Вагнера). Пела на крупнейших оперных сценах мира (с 1958 года на Байрёйтском фестивале, с 1952 года в «Гранд-Опера», с 1960 года в «Ла Скала» и «Метрополитен- опе­ре »). В 1959-1971 годы солистка лондонского театра «Ковент-Гарден». Основа репертуара - драматические партии в операх французских композиторов-романтиков (Ж. Массне, К. Сен-Санс), Дж. Верди, Вагнера; значительный интерес представляют аудиозаписи с её участием оперы «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка (1958 и 1990 годы). Завершила выступления в конце 1990-х годов.