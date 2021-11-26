ГАРДНЕР ДЖОН

ГАРДНЕР ДЖОН​ - американский писатель, филолог-медиевист.

Ро­дил­ся в се­мье фер­ме­ров. Окон­чил университет в Сент-Луи­се (1955 год). Профессор в университете Южного Ил­ли­ной­са (1965-1975 годы). Пре­по­да­вал ис­то­рию средне-вековой литервтуры и пи­са­тель­ское мас­тер­ст­во в университетах США. В цен­тре твор­че­ст­ва Гарднера - те­ма нравственного вы­бо­ра: ро­ма­ны «Вос­кре­се­ние» («The resurrection», 1966 год), «Кру­ше­ние Ага­то­на» («The wre­ckage of Agathon», 1970 год, руссий перевод 1994 года), «Диа­ло­ги с Сол­неч­ным» («The Sunlight dia­logues», 1972 год). В ро­ма­нах «Ни­ке­ле­вая го­ра» («Nickel mountain», 1973 год, русский перевод 1979 года) и «Ок­тябрь­ский свет» («October light», 1976 год; в русском переводе - «Осен­ний свет», 1981 год) под­ня­та про­бле­ма се­мьи как ос­но­вы че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва. Са­мый по­пу­ляр­ный ро­ман Гарднера - «Грен­дель» («Grendel», 1971 год; русский перевод 1994 год), в ос­но­ве ко­то­ро­го при­чуд­ли­во транс­фор­ми­ро­ван­ный сю­жет «Бе­о­вуль­фа». Про­за Гарднера иро­нич­на, про­ни­за­на литературными и ми­фо­ло­гическими ал­лю­зия­ми. Кни­га Гарднера «О мо­раль­ной от­вет­ст­вен­но­сти ли­те­ра­ту­ры» («On moral fiction», 1978 год, русский перевод 1-й главы - 1982 года) - ма­ни­фест ли­те­ра­тур­но-кри­тических взгля­дов пи­са­те­ля. Сре­ди других со­чи­не­ний Гарднера - рас­ска­зы, сказ­ки, по­этические про­из­ве­де­ния, книга «Жизнь и вре­ме­на Чо­се­ра» («The life and times of Chaucer», 1977 год), ис­сле­до­ва­ния по древне-английской и средне-вековой по­эзии; посмертно из­да­на ра­бо­та «Как стать ро­ма­ни­стом» («On becoming a novelist», 1983 год).

Сочинения:

The king’s Indian. Stories and tales. N. Y., 1974;

A child’s bestiary. N. Y., 1977;

Ис­кус­ст­во жить. Рас­ска­зы. М., 1984;

On writers and writing. N. Y., 2002.

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