ГАРДНЕР ДЖОН
ГАРДНЕР ДЖОН - американский писатель, филолог-медиевист.
Родился в семье фермеров. Окончил университет в Сент-Луисе (1955 год). Профессор в университете Южного Иллинойса (1965-1975 годы). Преподавал историю средне-вековой литервтуры и писательское мастерство в университетах США. В центре творчества Гарднера - тема нравственного выбора: романы «Воскресение» («The resurrection», 1966 год), «Крушение Агатона» («The wreckage of Agathon», 1970 год, руссий перевод 1994 года), «Диалоги с Солнечным» («The Sunlight dialogues», 1972 год). В романах «Никелевая гора» («Nickel mountain», 1973 год, русский перевод 1979 года) и «Октябрьский свет» («October light», 1976 год; в русском переводе - «Осенний свет», 1981 год) поднята проблема семьи как основы человеческого общества. Самый популярный роман Гарднера - «Грендель» («Grendel», 1971 год; русский перевод 1994 год), в основе которого причудливо трансформированный сюжет «Беовульфа». Проза Гарднера иронична, пронизана литературными и мифологическими аллюзиями. Книга Гарднера «О моральной ответственности литературы» («On moral fiction», 1978 год, русский перевод 1-й главы - 1982 года) - манифест литературно-критических взглядов писателя. Среди других сочинений Гарднера - рассказы, сказки, поэтические произведения, книга «Жизнь и времена Чосера» («The life and times of Chaucer», 1977 год), исследования по древне-английской и средне-вековой поэзии; посмертно издана работа «Как стать романистом» («On becoming a novelist», 1983 год).
Сочинения:
The king’s Indian. Stories and tales. N. Y., 1974;
A child’s bestiary. N. Y., 1977;
Искусство жить. Рассказы. М., 1984;
On writers and writing. N. Y., 2002.