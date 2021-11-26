ГАРДИАН

ГАРДИАН - ежедневная газета в Великобритании.

Ос­но­ва­на в 1821 году в городе Ман­че­стер под названием «Ман­че­стер гар­ди­ан» («Manchester Guardian»). Пер­во­на­чаль­но еже­не­дель­ная га­зе­та, с 1855 года еже­днев­ная утрен­няя га­зе­та, с 1959 года име­ну­ет­ся «Гардиан». Из­да­тель - объ­е­ди­не­ние «Guardian Media Group». Ти­раж 341 тысяч экземпляров (2005 год). С 1964 года штаб-квар­ти­ра на­хо­дит­ся в Лон­до­не. Из­да­ёт­ся в Лон­до­не и Ман­че­сте­ре, рас­про­стра­ня­ет­ся по всей Ве­ли­ко­бри­та­нии и час­тич­но за ру­бе­жом. Под­дер­жи­ва­ет Лей­бо­ри­ст­скую пар­тию , ори­ен­ти­ру­ет­ся на ли­бе­раль­ную ин­тел­ли­ген­цию. В 1993 году «Guar­di­an Me­dia Gro­up» при­об­ре­ло ста­рей­шую вос­крес­ную газету «The Observer», ко­то­рая ста­ла «вос­крес­ным двой­ни­ком» «Гардиан». С 2005 года га­зе­та вы­хо­дит в умень­шен­ном фор­ма­те, что по­зво­ли­ло уве­ли­чить её ти­раж. Элек­трон­ная вер­сия «Гардиан» - «Guar­dian Unlimited» име­ет 11 млн по­се­ти­те­лей в ме­сяц по все­му ми­ру, в том числе 2,2 млн в Ве­ли­ко­бри­та­нии (2005 год). В 2005 году это ин­тер­нет-из­да­ние по­лу­чи­ло пре­мию Ме­ж­ду­народной ака­де­мии циф­ро­вых на­ук и ис­кусств как луч­шая элек­трон­ная га­зе­та ми­ра.

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