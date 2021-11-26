ГАО СИНЦЗЯНЬ
ГАО СИНЦЗЯНЬ - китайский прозаик, драматург, критик, режиссёр.
Окончил Пекинский институт иностранных языков (1962 год). Литературный дебют - эссе «Ба Цзинь в Париже» («Ба Цзинь цзай Бали», 1978 год). С 1981 года режиссер Пекинского народного театра. С конца 1980-х годов живёт во Франции. Известность Гао Синцзянь принесли пьесы «Остановка» («Чэ чжань», 1983 год), «Абсолютный сигнал» («Цзюэдуй ды синьхао», 1982 год), «Дикарь» («Е жэнь», 1985 год). Пьеса «Иной берег» («Би ань», 1986 год) была запрещена к постановке.
Автор сборников повестей и рассказов «Голубка красные губки» («Ю чжи гэцзы цзяо хунчур», 1984 год) и «Удочка для моего деда» («Гэй во лаое май юйгань», 1986 год); романов «Гора духа» («Лин шань», 1989 год) и «Библия одного человека» («Игэ жэнь ды шэньцзин», 1998 год); литературоведческих работ - «Исследование приёмов модернистского романа» («Сяньдай сяошо цзицяо чутань», 1981 год) и др. В произведениях Гао Синцзянь отразилось влияние европейского модернизма и авангардизма; в их центре - философские проблемы, тема духовных исканий. Переведены на многие языки мира. Нобелевская премия (2000 год).
Сочинения:
Ба юэ сюэ. Тайбэй, 2000;
Обоснование литературы: Нобелевская лекция 2000 / Пер. с кит. [и послесл.] Д. Н. Воскресенского // Иностранная литература. 2001. № 5;
Мэйю чжуи. Тайбэй, 2001.
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