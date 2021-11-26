ГАМАРРА ПЬЕР

ГАМАРРА ПЬЕР - французский писатель, журналист, литературный критик.

Учил­ся в Ту­лу­зе, во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны на­чал карь­е­ру жур­на­ли­ста и пи­са­те­ля. Во­енные впе­чат­ле­ния от­ра­зи­лись в по­этическом сборинке «По­пыт­ка за­клей­мить» («Essai pour une malédi­ction», 1944 год) и др. Из­вест­ность при­нёс ан­ти­фа­ши­ст­ский ро­ман «Ог­нен­ный дом» («La maison de feu», 1948 год). В ро­ма­нах «Де­ти ни­ще­ты» («Les enfants du pain noir», 1950 год, русский перевод 1954 года), «Жен­щи­на и ре­ка» («La femme et le fleuve», 1951 год, русский перевод 1980 года), «Си­рень Сен-Ла­за­ра» («Les lilas de Saint-Lazare», 1951 год, русский перевод 1957 года), «Пи­ре­ней­ская рап­со­дия» («Rhap­sodie des Pyrénées», 1963 год, русский перевод 1964 года) и др., про­па­ган­ди­ро­вал идеи со­циа­лиз­ма. По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись де­тек­тив­ный ро­ман «Убий­це - Гон­ку­ров­ская пре­мия» («L’as­sas­sin a le prix Goncourt», 1963 год, русский перевод 1964 года), ис­то­рическая три­ло­гия «Ту­луз­ские тай­ны» («Les mystères de Toulouse», 1967 год), ро­ма­ны и по­вес­ти для де­тей, эс­се о твор­че­ст­ве А.С. Пуш­ки­на , Ж. Вер­на, В. Гю­го , Ж. Санд и др.

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